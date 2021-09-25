В Астраханской области открылся сезон охоты

В Астраханской области с 25 сентября начался охотничий сезон. Его главное отличие от предыдущих в том, что продлены сроки добычи водоплавающей дичи: охотиться на пернатых можно не до нового года, как раньше, а до 20 января. Это позволит охотникам провести за любимым делом новогодние каникулы.

Всего в Астраханской области более 23 тысяч охотников. Как сообщили "РГ" в региональной службе природопользования и охраны окружающей среды, с 25 сентября разрешено ловить гусей, уток, лысух, больших бакланов, лебедей-шипунов, цапель, крякв, бекас, чибисов и другие виды дичи. Охота на пушных зверей начнется позже - с 1 ноября. До 31 декабря разрешено ловить зайца-русака, а до конца февраля - лису, енотовидных собак, ондатру, выдру, норку, волка, шакала.

С 1 октября и до конца зимы можно добывать кабанов. Кстати, еще три года назад охота на этого зверя была под запретом из-за угрозы исчезновения популяции, но постепенно его численность восстановилась.

В службе природопользования обратили внимание, что есть наказание за добычу животных сверх установленных норм. Например, в сутки на территории общедоступных охотничьих угодий разрешается ловить не больше 13 уток и двух гусей. За превышение лимита придется заплатить от 1,8 тысяч до 5 тысяч рублей за каждую лишнюю особь в зависимости от вида. А штраф за вылов цапли сверх нормы - две птицы в день и десять за сезон - составляет 10 тысяч рублей .

Инспектора нередко фиксируют среди охотников такие нарушения, как отсутствие разрешений на оружие или добычу охотничьих ресурсов. Между тем штраф за их не предоставление составляет до четырех тысяч рублей с конфискацией оружия и лишением права охотиться до двух лет.