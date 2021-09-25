В Астраханской области открылся сезон охоты

Новости

В США впервые обнаружили коронавирус у домашнего хорька 11:42
"Чудо-вилла": В соцсетях обсуждают уцелевший после извержения вулкана дом 10:55
Россиян известят о праве на льготные лекарства на портале госуслуг 10:51
СМИ: Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в проливе Босфор 10:25
Кабмин направил более 74 млрд рублей на строительство новых школ 10:22
Упрощенный порядок регистрации лекарств могут продлить еще на год 10:17
"Локомотив" уволил Скабелку, команду возглавит Никитин 10:04
В Германии "результаты" экзит-полов обнародовали за два дня до выборов 10:00
Страны QUAD договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности 09:35
Сын президента Бразилии заболел коронавирусом 09:20
Следственный комитет сообщил о задержании двух членов банды Басаева 09:01
Минтруд: Справки о доходах при увольнении больше не нужны 08:55
Эксперт рассказал, почему в магазинах разные цены на одинаковый товар 08:05
Названа сумма, которую может приносить в бюджет труд осужденных 07:40
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на Урале 07:31
Сербия передала другим странам свыше миллиона доз вакцины от COVID-19 07:20
В США на военнослужащую напала группа беженцев из Афганистана 06:23
Китай освободил задержанных за шпионаж канадцев 05:52
Вирусолог Скулачев оценил вероятность новой волны COVID-19 в России 04:53
Глава Приамурья призвал ускорить темпы вакцинации в регионе 04:31
Финдиректор китайской Huawei покинула Канаду после сделки с Минюстом США 03:41
Вильфанд перечислил регионы России с опасной погодой в ближайшие дни 02:56
Эпидемиолог Горелов: Дети до года чаще других заражаются коронавирусом 02:05
В Гидрометцентре предупредили о дождях со снегом и гололедице 01:21
Сарнавский победил Магомедова в главном поединке турнира АСА 129 00:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
25.09.2021 11:32
Рубрика: Общество

В Астраханской области открылся сезон охоты

Текст: Наталья Коротченко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В Астраханской области с 25 сентября начался охотничий сезон. Его главное отличие от предыдущих в том, что продлены сроки добычи водоплавающей дичи: охотиться на пернатых можно не до нового года, как раньше, а до 20 января. Это позволит охотникам провести за любимым делом новогодние каникулы.

Охотникам придется раз в год платить сбор за добычу уток или зайцев

Всего в Астраханской области более 23 тысяч охотников. Как сообщили "РГ" в региональной службе природопользования и охраны окружающей среды, с 25 сентября разрешено ловить гусей, уток, лысух, больших бакланов, лебедей-шипунов, цапель, крякв, бекас, чибисов и другие виды дичи. Охота на пушных зверей начнется позже - с 1 ноября. До 31 декабря разрешено ловить зайца-русака, а до конца февраля - лису, енотовидных собак, ондатру, выдру, норку, волка, шакала.

С 1 октября и до конца зимы можно добывать кабанов. Кстати, еще три года назад охота на этого зверя была под запретом из-за угрозы исчезновения популяции, но постепенно его численность восстановилась.

В службе природопользования обратили внимание, что есть наказание за добычу животных сверх установленных норм. Например, в сутки на территории общедоступных охотничьих угодий разрешается ловить не больше 13 уток и двух гусей. За превышение лимита придется заплатить от 1,8 тысяч до 5 тысяч рублей за каждую лишнюю особь в зависимости от вида. А штраф за вылов цапли сверх нормы - две птицы в день и десять за сезон - составляет 10 тысяч рублей .

Инспектора нередко фиксируют среди охотников такие нарушения, как отсутствие разрешений на оружие или добычу охотничьих ресурсов. Между тем штраф за их не предоставление составляет до четырех тысяч рублей с конфискацией оружия и лишением права охотиться до двух лет.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

Гонку "Формулы-2" в Сочи перенесли из-за сильного дождя
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на Урале
Вирусолог Скулачев оценил вероятность новой волны COVID-19 в России
Финдиректор китайской Huawei покинула Канаду после сделки с Минюстом США
В США на военнослужащую напала группа беженцев из Афганистана
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году