В Крыму в ДТП с автобусом погибли два человека

В аварии на трассе Симферополь - Ялта погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Polo и рейсовый автобус. Как рассказали в МВД, водитель легковушки не учел дорожную обстановку, выехал на встречную полосу, где и произошла лобовая авария.

Водитель и пассажир Volkswagen Polo скончались на месте от полученных травм. Еще два пассажира автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу. В автобусе находились пять человек, никто из них не пострадал.