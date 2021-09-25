62 процента счетов частных инвесторов на Урале оказались пустышками

По данным Банка России, на каждую тысячу свердловчан приходится 115 частных инвесторов, по этому показателю регион входит в топ-15 в стране. Вместе с тем только у 43 человек брокерские счета являются фондированными, то есть на них заведены денежные средства. 62 процента остаются пустыми.

- Эта ситуация характерна для всей страны: в других регионах показатель колеблется от 51 до 81 процентов. Это может объясняться активным продвижением своих услуг компаниями с брокерской лицензией, в первую очередь банков. В результате счета массово открываются клиентами, у которых или нет средств для их пополнения, или недостаточно знаний для самостоятельной работы на бирже, - поясняют в Уральском ГУ Банка России.

Сейчас брокерские счета имеют почти 480 тысяч жителей Среднего Урала. Еще около 20 тысяч являются клиентами в рамках договоров доверительного управления. В среднем на фондированном брокерском счете числится 971 тысяча рублей, на счете доверительного управления - 1,3 миллиона рублей. Совокупная стоимость активов региональных частных инвесторов на фондовом рынке превышает 200 миллиардов рублей. По статистике, в первом полугодии они больше всего интересовались акциями российских эмитентов.

Напомним, что с 1 октября 2021 года вводится тестирование неквалифицированных участников рынка ценных бумаг. До этого времени ЦБ не рекомендовал продавать им сложные финансовые продукты.

- Тестирование позволит гражданам оценить свои знания и принимаемые на себя риски. Если человек не сдал тест, то для него это повод задуматься, стоит ли приобретать инструмент, риски которого ему пока непонятны, или лучше сначала получить необходимые знания и опыт с более простыми финансовыми продуктами, - отмечает Сергей Шапель, начальник отдела надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг Уральского ГУ Банка России.