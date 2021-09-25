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Рубрика: Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на Урале

Один человек пострадал при взрыве газа в одной из многоэтажек в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Омской области семья пострадала из-за взрыва газа в частном доме

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Взрывной волной были повреждены 3 межквартирные и одна межкомнатная перегородки, выбиты стекла в трех оконных проемах, несущие конструкции здания не повреждены.

Из аварийного дома эвакуированы 11 человек, в том числе 2 ребенка.

Взрыв произошел на первом этаже многоквартирного дома, пожара не последовало.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Взрывы газа в домах

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