Решение о газификации на основе СПГ примут сами регионы

Газификация на основе сжиженного природного газа (СПГ) возможна в любом регионе России. Каждый регион сам определяет способ и объекты, подлежащие газификации за счет любых видов газа. Об этом "РГ" сообщили в Минэнерго.

Наиболее целесообразно рассматривать газификацию за счет СПГ в регионах, в которых отсутствует сетевая газификация. Из регионов, не имеющих сетевой газификации, известно о планах Бурятии перевести некоторые котельные на СПГ, а также прорабатывается вопрос газификации некоторых объектов в Мурманской области, уточнили в ведомстве

Газификация на основе СПГ предусматривает подключение населенных пунктов к изолированной газотранспортной системе. СПГ будет доставляться до регионального, областного, районного или поселкового пункта регазификации, где будет преобразован обратно из жидкого в газообразное состояние, а после по трубам отправлен потребителям.

С созданием пунктов регазификации и трубопроводной инфраструктурой все относительно ясно, это находится в зоне ответственности региональных операторов газификации. А вот с источниками поставок СПГ на внутренний рынок пока нет определенности. Крупным компаниям - "Газпрому" и "Новатэку", которые сейчас производят СПГ в России, поставлять небольшие партии сжиженного газа по регионам не выгодно. Тарифы для населения устанавливает государство и, к счастью, они далеки от рыночных цен. А существующие заводы по производству СПГ строились под экспорт. Причем объемы производства СПГ в России пока не особенно велики, в 2020 году - 30,5 млн тонн, чтобы вот так запросто выдернуть из них без ущерба для экспорта, например, даже 500 тыс. тонн.

Цифра взята не с потолка, именно столько газа нужно в год только Камчатке - одному из регионов, который планируется газифицировать с помощью СПГ. Сейчас Камчатка газифицирована на 58,9%. Потребности в газе всей Мурманской области не менее 2,7-3,8 млрд кубометров газа в год (2-3 млн тонн СПГ). Даже с учетом того, что никто не говорит о стопроцентном использовании СПГ для газификации этих регионов, в итоге объем набежит значительный. Ранее, как наиболее перспективные регионы для СПГ-газификации, назвались Якутия, Амурская область, Мурманская область, Республика Карелия, Ленинградская и Псковская области, Томская, Кемеровская и Иркутская области.

Выход здесь остается один - развивать малотоннажное производство СПГ, небольшие заводы, которым будет выгодно поставлять сжиженный газ на внутренний рынок. Подобная схема уже работает на некоторых объектах в Бурятии, которые получают небольшие партии СПГ из Иркутской области. Но пока это скорее счастливое исключение, нежели правило.

Дорожная карта по развитию рынка малотоннажного СПГ была утверждена правительством весной. Планируется к 2025 году по сравнению с 2020 годом нарастить суммарные мощности малотоннажного производства СПГ почти в 4 раза, с 21,7 до 83,3 тонн в час. Но здесь вступает в силу правило курицы и яйца. Для появления таких предприятий нужен внутренний рынок СПГ, а для его возникновения за счет газификации необходимы свободные объемы сжиженного газа. Уже существующим малым предприятиям не особо выгодно поставлять СПГ для газификации из-за низких внутренних цен на газ. Себестоимость производства и транспортировки СПГ выше, чем просто природного газа, поэтому без особого подхода к этой создающейся почти с нуля новой отрасли в нашей промышленности обойтись не получится.