Россиян известят о праве на льготные лекарства на портале госуслуг

Россиян будут уведомлять об их праве на получение льготных лекарств на портале госуслуг. Проект постановления правительства об этом проходит общественное обсуждение.

В нем говорится, что сведения о полагающихся гражданам бесплатных лекарствах, а также медизделиях и лечебных продуктах питания будут приходить в личный кабинет на портале госуслуг. Рассылку поручено организовать Роскомнадзору. Ее будут получать как федеральные, так и регионального льготники.

"Обеспечить Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на Едином портале госуслуг доступность уведомлений граждан", - говорится в проекте постановления.

При этом проактивное информирование запускается также в других сферах. Например, о праве на некоторые льготы и пособия граждан уже начали информировать через госуслуг. Перечень жизненных ситуаций постоянно расширяется.