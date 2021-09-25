Российский бизнес во время пандемии сократил расходы

Большинство российских компаний во время пандемии сократили свои расходы, показало исследование Райффайзенбанка и аналитического агентства B2B International, которое провели среди более чем 200 организаций с объемом годовой выручки более 538 млн рублей.

Как выяснилось, расходы сократили 51% компаний. Также среди популярных мер для преодоления последствий пандемии оказались меры господдержки - ими воспользовались около 40% участников исследования. 33% использовали банковские гарантии, 30% пошли на реструктуризацию долгов, а 25% временно закрыли офисы. Кроме того, некоторые организации меняли бизнес-модели, сокращали штат и совершали сделки M&A.

Как отметили аналитики, пандемия изменила планы компаний. Так, некоторые предприятия изменили бизнес-процессы, чтобы подстроиться под новую реальность, а другим пришлось поставить на паузу какие-то проекты, чтобы сберечь "подушку безопасности".

"Сейчас мы видим, что активность бизнеса восстановилась, компании снова инвестируют в развитие", - цитирует ТАСС главу управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка Дмитрия Средина, прокомментировавшего исследование.