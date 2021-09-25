РПЦ не поддержала проект о маткапитале для семей с суррогатными детьми

Русская православная церковь выступила против материнского капитала для семей с суррогатными детьми. От лица Русской православной церкви ее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что церковь не может поддержать законопроект министерства труда и социальной защиты страны предоставлении материнского капитала семьям, прибегшим к услугам суррогатных матерей.

Ранее Минтруд на своем официальном сайте сообщил, что поправки в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" позволят семьям, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, получать материнский капитал с 2022 года.

"Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает суррогатное материнство вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери, - заявил митрополит Иларион в прямом эфире телеканала "Россия-24" в передаче "Церковь и мир". - Любые меры, направленные на поддержку суррогатного материнства, церковью одобрены быть не могут".

Более значимыми мерами для укрепления семьи архиерей считает необходимость законодательных инициатив, направленных на снижение смертности и повышение рождаемости. Но они, по его мнению, не должны противоречить традиционным ценностям. "Как представитель церкви, я думаю, что все усилия должны предприниматься государством для того, чтобы добиться снижения смертности и повышения рождаемости, но только не за счет утраты традиционных нравственных ценностей", - добавил митрополит Иларион.