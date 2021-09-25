Сербия передала другим странам свыше миллиона доз вакцины от COVID-19

Сербия на безвозмездной основе передала соседям по региону свыше миллиона доз вакцины от COVID-19.

Об этом на Генассамблеи ООН заявила премьер-министр республики Ана Брнабич. По ее словам, 230 тысяч доз было предоставлено странам региона, 300 тысяч получили иностранцы, которые приезжали вакцинироваться в Сербию, еще 570 тысяч отправлено в государства Африки и Азии. Брнабич также отметила, что Сербия намерена производить на своей территории вакцины "Спутник V" и Sinopharm.

В июне сообщалось, что лидеры России и Сербии - Владимир Путин и Александр Вучич - дали старт производству "Спутника V" в Белграде. Сейчас идет расфасовка российского препарата, а до конца года будет запущено полноценное производство.