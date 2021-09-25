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25.09.2021 08:15
Рубрика: Происшествия

СК направил в суд дело причастного к терактам в Москве в 2010 году

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против Магомеда Нурова, причастного к терактам 2010 года в Москве. Напомним, 29 марта взрывы прогремели на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". Тогда погибли 39 человек.

Фото: ФСБ / РИА Новости
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В Главном следственном управлении СК РФ напомнили, что к терактам причастны участники банды "Новокостекский джамаат", входившей в состав преступного сообщества "Имарат Кавказ". Семь участников этой банды были ликвидированы во время спецопераций в 2010-2013 годах.

А Магомед Нуров был задержан и заключен под стражу. Следствие установило, что Нуров добровольно вступил в банду, принял активное участие в ее деятельности, участвовал в планировании и подготовке преступлений, выполнял роль связного, перевозил злоумышленников, а после терактов прятал исполнителей.

Нурову предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям - участие в преступном сообществе (вооруженной банде), совершение терактов, незаконное изготовление взрывных устройств. Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы. Дело направлено в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Терроризм Теракты Правительство Следственный комитет Лица террора

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