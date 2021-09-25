Новости

Следственный комитет сообщил о задержании двух членов банды Басаева 08:32
Эксперт рассказал, почему в магазинах разные цены на одинаковый товар 08:05
Названа сумма, которую может приносить в бюджет труд осужденных 07:40
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на Урале 07:31
Сербия передала другим странам свыше миллиона доз вакцины от COVID-19 07:20
В США на военнослужащую напала группа беженцев из Афганистана 06:23
Китай освободил задержанных за шпионаж канадцев 05:52
Вирусолог Скулачев оценил вероятность новой волны COVID-19 в России 04:53
Глава Приамурья призвал ускорить темпы вакцинации в регионе 04:31
Финдиректор китайской Huawei покинула Канаду после сделки с Минюстом США 03:41
Вильфанд перечислил регионы России с опасной погодой в ближайшие дни 02:56
Эпидемиолог Горелов: Дети до года чаще других заражаются коронавирусом 02:05
В Гидрометцентре предупредили о дождях со снегом и гололедице 01:21
Сарнавский победил Магомедова в главном поединке турнира АСА 129 00:27
Пентагон призвал Белый дом к расширению военного сотрудничества с РФ 00:18
Суд в США одобрил сделку между прокуратурой и финдиректором Huawei 24.09.2021
Самолет с туристами из РФ столкнулся со стаей птиц при вылете с Кубы 24.09.2021
Минобрнауки: Более 90% вузов работают очно или в смешанном формате 24.09.2021
СМИ: Весниной вернули украденные олимпийские медали и извинились 24.09.2021
Роскомнадзор проверит утечку данных клиентов Совкомбанка 24.09.2021
Захарова назвала "произволом" недопуск российских журналистов в Косово 24.09.2021
Суд арестовал двух экстремалов, прыгнувших с 48-этажного дома 24.09.2021
Впервые с 2002 года на Олимпиаде выступят три российских фигуриста 24.09.2021
Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 24.09.2021
Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ 24.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
25.09.2021 08:32
Рубрика: Происшествия

Следственный комитет сообщил о задержании двух членов банды Басаева

Следственный комитет сообщил о задержании двоих мужчин, причастных к нападению на населенные пункты в Дагестане в 1999 году. Это уроженцы Ставропольского края - Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. В июле 1999 года они добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб.

Фото: скриншот из видео / ФСБ РФ
ФСБ показала видео задержания 31 террориста в четырех регионах России

Через месяц не менее 1000 человек, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами напали на объекты на территории Ботлихского района. От рук злоумышленников погибли 33 человека, еще 34 - пострадали.

Террористы преследовали одну цель - свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации, подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте СК.

Следователи продолжают устанавливать всех участников того нападения. Поддержку сотрудникам Следкома оказывают ФСБ и МВД России.

СК направил в суд дело причастного к терактам в Москве в 2010 году
Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Терроризм Теракты Правительство Следственный комитет Правительство ФСБ Правительство МВД Лица террора

Главное сегодня

Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на Урале
Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ
Вирусолог Скулачев оценил вероятность новой волны COVID-19 в России
Финдиректор китайской Huawei покинула Канаду после сделки с Минюстом США
В США на военнослужащую напала группа беженцев из Афганистана
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде