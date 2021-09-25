Следственный комитет сообщил о задержании двух членов банды Басаева

Следственный комитет сообщил о задержании двоих мужчин, причастных к нападению на населенные пункты в Дагестане в 1999 году. Это уроженцы Ставропольского края - Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. В июле 1999 года они добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб.

Через месяц не менее 1000 человек, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами напали на объекты на территории Ботлихского района. От рук злоумышленников погибли 33 человека, еще 34 - пострадали.

Террористы преследовали одну цель - свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации, подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте СК.

Следователи продолжают устанавливать всех участников того нападения. Поддержку сотрудникам Следкома оказывают ФСБ и МВД России.