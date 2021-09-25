Минтруд: Справки о доходах при увольнении больше не нужны

Россиянам больше не понадобятся справки о доходах при регистрации в качестве безработного. Ранее они требовались для расчета пособия по безработице. Вступает в силу постановление правительства, согласно которому центры занятости смогут самостоятельно запрашивать сведения о среднем заработке у Пенсионного фонда.

Как пояснили в Минтруде, этот порядок уже опробован в период пандемии, теперь он устанавливается на постоянной основе.

Также меняются принципы расчета пособия по безработице. Период, за который учитывается доход, можно будет, например, сдвигать или продлевать в пользу безработного. То есть, как и ранее, средний заработок исчисляется за последние три месяца, предшествующие календарному кварталу перед месяцем подачи заявления в службу занятости. Однако, может так получится, что в каком-то из этих трех месяцев дохода не было: например, человек получил зарплату не в полном объеме из-за простоя производства или из-за болезни. В этом случае месяц с выпадающим или меньшим доходом будут исключать из расчетного периода, а в ряде случаев - сам период сдвигать: то есть средний заработок будет определяться за предшествующий период, равный расчетному.

При расчете среднего заработка в доходе теперь должны учитываться все виды выплат, предусмотренные в организации, независимо от их источников, на которые работодателем отчисляются взносы на обязательное пенсионное страхование. Для работников с ненормированным графиком работы и для тех, кто работает неполный день или неполную рабочую неделю, средний заработок посчитают по среднему дневному доходу.

Между тем, пособие по безработице зависит от среднего заработка, поскольку оно начисляется в процентном отношении к нему: его размер составляет 75 процентов от среднего заработка в первые три месяца, 60 процентов - в следующие четыре, в дальнейшем - 45 процентов заработка.

При этом максимальный размер пособия по безработице составляет 12 тысяч 130 рублей, а минимальный - 1500 рублей. На максимальное пособие могут рассчитывать граждане, которые проработали не менее 26 недель на последнем месте работы и в течение года встали на учет в центре занятости.