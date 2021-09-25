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25.09.2021 14:15
Рубрика: В мире

Столкнувшийся с судном в Босфоре сухогруз из России ходил под флагом ФРГ

Текст: Александр Саможнев

Российский сухогруз "Русич 10", столкнувшийся с турецким судном в проливе Босфор, ранее ходил под флагами Мальты и Германии, следует из данных информационного портала морских судов Fleet photo.

Названа причина столкновения российского сухогрузов в Босфоре

Отмечается, что сухогруз построен в 2006 году на "Окской судоверфи"​​​. Длина судна составляет 128 метров, ширина 17 метров.

В 2007 году сухогруз "Русич 10" ходил под флагом Мальты, затем в 2010 году перешел под флаг Германии, а с 2012 года ходит под российским. Порт приписки Санкт-Петербург. Владельцем является российская судоходная компания "Волжское пароходство".

По сведениям береговой охраны Турции, в результате столкновения сухогрузов "Русич 10" и Tahsin İmamoğlu пострадавших нет, масляного пятна обнаружено не было. По предварительным данным, отказало управление турецкого судна. На место происшествия направлены три спасательных катера и 14 буксиров. Они отбуксировали сухогрузы в порт.

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