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25.09.2021 09:35
Рубрика: В мире

Страны QUAD договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности

Текст: Александр Саможнев

США, Япония, Австралия и Индия, входящие в блок QUAD, договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности, говорится в совместном заявлении по итогам встречи, состоявшейся в пятницу в Вашингтоне.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Экспертная группа на уровне руководителей будет проводить регулярные встречи с целью принятия и осуществление общих киберстандартов, развития безопасного программного обеспечения, воспитания рабочей силы и талантов, продвижения безопасной и надежной цифровой инфраструктуры", - цитирует РИА Новости документ.

Кроме того, в ходе первой личной встречи представители QUAD обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и проведения вакцинации, изменения климата, новых технологий, ситуации в регионе, а также вопросы инфраструктуры, космоса, чистой энергии и гуманитарных обменов.

Индо-тихоокеанское объединение QUAD, в которое входят США, Индия, Австралия и Япония - это фактически новый военно-политический блок с выраженным проамериканским характером, Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, главным образом, для проведения антикитайской и антироссийской политики, заявил в интервью aif.ru секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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