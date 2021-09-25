Сын президента Бразилии заболел коронавирусом

Третий сын бразильского лидера депутат Эдуардо Болсонаро сообщил в пятницу, что у него выявили коронавирус. Он сопровождал отца в ходе поездки президента в Нью-Йорк.

"Несмотря на диагноз, я себя хорошо чувствую и сразу же начал лечиться. Спасибо за сотни пожеланий выздоровления, которые я получил. Я скоро вернусь", - написал Эдуардо Болсонаро на своей страничке в Twitter.

В пятницу также стало известно, что COVID-19 заболели министр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина и глава Аппарата федеральных защитников Бруно Бьянко. Оба также входили в состав президентской делегации на Генассамблее ООН.

Ранее во вторник коронавирус выявили у министра здравоохранения страны Марсело Кейроги. А в понедельник стало известно о первом заболевшем, бразильском дипломате сотруднике церемониального отдела аппарата правительства, чье имя не называется. Оба в настоящее время находятся на двухнедельном карантине в своих гостиничных номерах в Нью-Йорке.