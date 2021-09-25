Упрощенный порядок регистрации лекарств могут продлить еще на год

Минздрав планирует продлить упрощенный порядок регистрации новых лекарств еще на год. Это позволит вводить их в гражданский оборот, например, до завершения последнего этапа клинических испытаний. Проект постановления правительства об этом проходит общественное обсуждение.

Такой порядок впервые заработал весной прошлого года. Благодаря ему отечественные производители в максимально сжатые сроки зарегистрировали и вывели на рынок вакцины от коронавируса и такие препараты, как фавипиравир и левилимаб.

Принятие постановления позволит регистрировать лекарства для профилактики и лечения опасных для окружающих заболеваний в упрощенном порядке до 1 января 2023 года.

При этом ранее выданные по этим правилам регистрационные удостоверения, действительные до 1 января 2022 года, будут действовать еще год, но производителям до конца 2021 года необходимо заменить их на новые без процедуры перерегистрации по аналогии с прошлым годом.

Также, согласно документу, до 2023 года не будут пересматриваться цены на перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В него, кстати, включены лекарства и вакцины от коронавирусы.