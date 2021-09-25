В ЕР заверили, что все фракции Госдумы получат посты в комитетах

Все фракции партий, которые прошли в Госдуму восьмого созыва, получат руководящие посты в комитетах. Об этом заявил лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов по итогам встречи президента с руководством прошедших в ГД партий.

Неверов напомнил, что в ходе встречи президент предложил сохранить пропорции распределения постов в комитетах в Госдуме между партиями.

"А распределение комитетов - это не просто возглавить комитет, это, конечно, отвечать за ту работу, которая там будет сделана, - подчеркнул парламентарий в эфире "ДумаТВ". - И я думаю, что в рамках уже дополнительных консультаций это будет выполнено".

Он добавил, что все прошедшие в Госдуму политические партии, точнее, сформированные ими фракции, будут иметь возможность "работать активно и в комитетах, которые они получат, и в рамках своей фракционной работы".