В Германии "результаты" экзит-полов обнародовали за два дня до выборов

Общественный телеканал ARD в прямом эфире по ошибке пустил строку с "результатами exit poll" за два дня до выборов в бундестаг, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Bild.

Издание опубликовало снимок экрана телевизора, в новостной строке видна надпись "Exit poll по выборам в бундестаг на 17:46". Согласно попавшим в эфир "данным", СДПГ "получила" 22,7 процента голосов, блок ХДС/ХСС "набрал" 22,1 процента, партия СвДП - 13,2, АдГ - 10 процентов. Строка погасла через несколько секунд, прежде чем показать "результаты" остальных партий.

При этом непонятно, основывались ли эти цифры на каких-то конкретных данных или были выдуманы. Телеканал ситуацию пока не прокомментировал.

Напомним, в Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг, по их итогам будет сформировано новое правительство. Действующий канцлер Ангела Меркель больше свою кандидатуру для участия в выборах не выставляет.