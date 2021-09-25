В РФ воссоздадут центр подготовки учителей русского языка для Европы

На базе Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (РГПУ) в Санкт-Петербурге воссоздадут центр подготовки преподавателей русского языка для стран Европы, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он совершает официальный визит в Австрию.

"Такой центр существовал раньше. Сейчас мы видим, что есть потребность в таком центре, поэтому будем прорабатывать и изучать этот вопрос", - цитирует ТАСС главу ведомства.

Минпросвещения России намерено до конца 2021 года провести в режиме видеосвязи конференцию с педагогами школ Европы, в которых изучается русский язык. Это нужно для налаживания связей с учебными заведениями и обсуждения волнующих всех русистов вопросов.

Сейчас в Граце проходят европейские соревнования по рабочим профессиям EuroSkills 2021, в рамках которых Кравцов провел рабочую встречу с министром образования, науки и научных исследований Австрии Хайнцем Фасманом.