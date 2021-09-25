В Роспотребнадзоре назвали причину возможного роста заболеваемости COVID-19

Новый подъем заболеваемости коронавирусом возможен из-за непривитых граждан. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет ТАСС.

По его словам, люди все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести.

Ранее новую волну заболеваемости не исключил министр здравоохранения Михаил Мурашко, который также подчеркнул, что ситуация зависит от "COVID-дессидентов". При этом министр отметил, что масштабы новой волны коронавируса будут уже значительно меньше.

"Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики. Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно", - сказал министр.