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25.09.2021 08:00
Рубрика: Экономика

В России появится каршеринг тракторов и комбайнов

Текст: Татьяна Карабут
Сервис для аренды и шеринга сельхозтехники появится в России в 2023 году, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Там пояснили, что сервис "Агрошеринг" будет представлять собой маркетплейс для аренды сельхозтехники, организации межрегионального перемещения комбайнов, грузовиков и высокопроизводительных тракторов.

Техника будет использоваться не только в сельском хозяйстве, но также в строительной и лесной отраслях. Сезонные пики интенсивности использования у этих трех отраслей разные. За счет этого техника будет использоваться постоянно, а не только в периоды посевной и уборочной кампаний в АПК.

"В среднем сегодня комбайн в России работает лишь 18 дней в году, а трактор в сфере растениеводства - 60 дней. К сравнению, в США это 18,7 и 68 дней соответственно", - рассказал сооснователь проекта "Агрошеринг", глава рабочей группы рынка HomeNet НТИ Илья Шкабара.

Он пояснил, что маркетплейс будет устроен как набор микросервисов, среди которых системы и агрегаторы данных о состоянии окружающей среды (погода, пробки и т.д.), основанные на технологии искусственного интеллекта, сервисы с расписанием использования и обслуживания техники, сервисы данных о клиентах сельхозтехники, ИИ-сервис по формированию опережающих предложений аренды техники, сервисы страховых, банковских и финансовых партнеров и многие другие.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В каршеринге могут появиться бюджетные грузовики и минивэны

Ключевыми клиентами маркетплейса, как ожидается, станут частные владельцы и малые сельхозпроизводители, а также агропредприятия и холдинги, лизинговые компании и банки. Сервис уже протестирован по 70 фермерам в РФ, проект прошел акселерационную программу в Калифорнии, получил поддержку и интерес со стороны фермеров, профильных ассоциаций и региональных властей.

Уже в первый год работы компания рассчитывает выйти на ежемесячную выручку в сезон 20 млн рублей. Еще через три года "Агрошеринг" намерен выйти на рынки США, Канады и Австралии с выручкой 20 млн долларов в год.

Экономика АПК

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