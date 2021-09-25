В РПЦ установили день особого поминовения жертв политических репрессий

В Русской Православной Церкви установлен день особого поминовения погибших в результате политических репрессий советских времен. 30 октября ежегодно будут совершаться заупокойные богослужения по убиенным. Об этом сказано в журналах Священного Синода, опубликованных на сайте Московского патриархата. Вновь установленный день поминовения совпадает со светским Днем памяти жертв политических репрессий, который в России также отмечается 30 октября.

- В дополнение к ежегодному поминовению пострадавших в годы гонений за веру Христову благословить на территории России 30 октября совершение заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении, - цитирует документ ТАСС.

В постановлении Синода подчеркивается, что так церковь не только "помнит прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории". Иные православные церкви и епархии за пределами России могут самостоятельно выбрать день совершения богослужений в память о жертвах политических репрессий. Светский день памяти жертв политических репрессий в России отмечается 30 октября, на Украине - в третье воскресенье мая, в Казахстане - 31 мая, отмечают в РПЦ.