В США впервые обнаружили коронавирус у домашнего хорька

Власти США сообщили о первом случае коронавируса у домашнего хорька в штате Флорида.

"Это первый домашний хорек с подтвержденным вирусом SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах", - информировала служба инспекции здоровья животных и растений минсельхоза (APHIS).

Специалисты обнаружили у зверька симптомы болезни, в том числе, кашель и чихание. Они взяли для анализа все необходимые биологические образцы. Предполагается, что хорек заразился COVID-19 от человека, передает РИА Новости.