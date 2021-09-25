Врач назвал пять онкозаболеваний, которые часто встречаются в России

Самыми распространенными онкологическими заболеваниями в России считается рак легкого, рак желудка, рак кишечника, среди женщин - рак груди и шейки матки. В мире статистика примерно такая же. Об этом "РГ" рассказал врач-онколог онкоцентра "Лапино-2" Евгений Глухов.

По его словам, рак легкого для России достаточно распространенное явление, потому что в нашей стране пока еще много курящих людей, как среди мужчин, так и среди женщин. Учеными уже доказана прямая взаимосвязь и повышенные риски развития онкологии у курильщиков, особенно рака легкого. "Поэтому курильщикам со стажем рекомендуется регулярно - не менее чем раз в полгода делать рентген или КТ легких", - сказал врач.

Он подчеркнул, что другая пагубная привычка - злоупотребление алкоголем - способствует развитию рака верхних отделов желудка. Снизить риск возникновения заболевания можно только в случае, если ограничить употребление спиртных напитков до 1 раза в 2-3 месяца и в умеренных количествах.

Также доказано, что на риск возникновения рака желудка и кишечника влияет образ питания. Например, среди азиатов, которые традиционно употребляю грубую, острую пищу с большим количеством специй выше риск развития рака желудка, а у американцев, рацион которых построен преимущественно на жирной и калорийной еде - риск развития рака кишечника.

"Вывод здесь достаточно простой - не стоит злоупотреблять национальными кухнями, а лучше придерживаться нейтрального рациона, основанного на принципах здорового питания", - говорит Глухов. Он также посоветовал особое внимание своему здоровью уделять людям с язвенной болезнью желудка, ассоциированную с helicobacter pylori - это предраковое состояние. Так, если всем рекомендуется делать эндоскопию и колоноскопию не реже одного раза в год всем, то людям в группе риска по возникновению рака желудка и кишечника - не реже 2-х раз в год.

Доктор обратил внимание, что рак груди - чаше всего бывает наследственным, реже его вызывают послеродовые маститы и воспалительные заболевания молочной железы. Также, заметил он, стоит быть особенно внимательными тем, кто имеет доброкачественные опухоли молочных желез - фиброаденомы.

И на пятом месте по распространенности в России находится рак шейки матки. Его развитие не зависит от возраста пациентки, он может возникнуть как у пожилых женщин, так и у совсем молодых девушек. Спровоцировать его развитие может вирус папилломы человека, помимо этого особую бдительность следует проявить тем, у кого в роду по женской линии был диагностирован рак шейки матки.

"В принципе, если у кого-то из родственников были или есть онкологические заболевания, лучше не гадать и не играть в русскую рулетку, а обратиться к генетику. Он вычислит ваши факторы риска и подскажет что делать в различных ситуациях", - заключил онколог.