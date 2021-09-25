Вышел трейлер эротической комедии с Беллуччи "Фантазии для взрослых"

Компания Megogo Distribution показала локализованный трейлер (18+) французской эротической комедии "Фантазии для взрослых" (Les fantasmes).

Произведение затронет как вопросы сексуальной несовместимости, так и наоборот - совместимости чрезмерной. Ролик содержит ряд раскованных сцен. В том числе с участием "королевы флирта Моники Беллуччи", которая, как сулит прокатчик, "может не только соблазнить, но и рассмешить!"

"За закрытыми дверьми спален всегда найдется место для неловких, уморительных или просто забавных ситуаций. Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду - кому удастся укрепить отношения, а кто обречен на френдзону?" - интересуется синопсис.

Режиссеры и сценаристы - Давид и Стефан Фонкинос ("Ревнивая", "Нежность"). В других ролях: Кароль Буке ("Секс в большом городе"), Карин Вьяр ("Деликатесы", "Мегрэ"), Дени Подалидес ("Отверженные"), Сюзанн Клеман ("Версаль").

В кино - с 14 октября.