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Продолжение "Секса в большом городе" получит несколько сезонов

Новости
    28.07.2021, 14:19
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У продолжения "Секса в большом городе" будет несколько сезонов, сообщает Daily Mail со ссылкой на одного из старших продюсеров.

Фото: kinopoisk.ru
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Кроме того, добавил источник, руководители проекта всё ещё не потеряли надежды вернуть Ким Кэтролл к роли Саманты Джонс. Хотя она отказывалась категорически, несмотря на предложенный гонорар в один миллион долларов за каждую серию. А серий в первом сезоне будет десять.

Трое других исполнительниц главных ролей - Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон - вновь сыграют хорошо знакомых зрителям героинь. К ним добавят "прогрессивную" троицу новых персонажей: азиатку, афроамериканку и "небинарного" человека латиноамериканских корней.

Продолжение хита HBO 1998-2004 гг. получило название "И просто так" (And Just Like That), оно выйдет на сервисе HBO Max.

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