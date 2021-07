Продолжение "Секса в большом городе" получит несколько сезонов

У продолжения "Секса в большом городе" будет несколько сезонов, сообщает Daily Mail со ссылкой на одного из старших продюсеров.

Кроме того, добавил источник, руководители проекта всё ещё не потеряли надежды вернуть Ким Кэтролл к роли Саманты Джонс. Хотя она отказывалась категорически, несмотря на предложенный гонорар в один миллион долларов за каждую серию. А серий в первом сезоне будет десять.

Трое других исполнительниц главных ролей - Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон - вновь сыграют хорошо знакомых зрителям героинь. К ним добавят "прогрессивную" троицу новых персонажей: азиатку, афроамериканку и "небинарного" человека латиноамериканских корней.

Продолжение хита HBO 1998-2004 гг. получило название "И просто так" (And Just Like That), оно выйдет на сервисе HBO Max.