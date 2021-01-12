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Звезды "Секса в большом городе" получат по 1 млн за каждую новую серию

Новости
    12.01.2021, 18:02
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Работа над сериалом-продолжением хита HBO "Секс в большом городе" уже началась.

Фото: kinopoisk.ru
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Из четвёрки главных звёзд к проекту пока удалось привлечь троих: Ким Кэтролл отказалась, зато Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон - в строю.

И сговорчивость троицы понятна: оказывается, каждая из них получит больше миллиона за каждый эпизод (а эпизодов будет десять). Во всяком случае, такой информацией, предоставленной сразу рядом источников, располагает Variety. Представители HBO Max сведения не комментируют.

Тизером мини-сериала, который получил название And Just Like That, ранее Паркер поделилась в своём Instagram.

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