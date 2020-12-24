"Секс в большом городе" получит продолжение

В очередной раз нужно сказать "да кто бы сомневался!" - на стриминге HBO Max вполне может состояться перезапуск революционного для своего времени телешоу "Секс в большом городе". Об этом сообщает Deadline.

Напомним: перед тем годами велась речь о третьем полнометражном сиквеле сериала, но актрисы оригинала никак не могли договориться вновь собраться полным составом.

Теперь же речь идет о сериальном продолжении. Пока - в формате "мини". Опять с усеченным кастом: согласно имеющейся информации, Ким Кэтролл от участия в предприятии отказывается (впрочем, это пока не точно).

Зато Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся к своим образам - в настоящее время с ними идут переговоры на предмет деталей. Даты пока не называются.

Премьера "Секса в большом городе" состоялась на HBO в 1998-м. Сериал продлился шесть сезонов (94 эпизода) и завершился в 2004-м, успев поднять десятки очень вольных и крайне интимных вопросов, которых ранее коммерческие экраны усердно сторонились.

В центре истории - четыре зрелые подруги из Нью-Йорка, переживающие безостановочную чехарду в личной жизни. При этом на вопросах обширной половой жизни дам был сделан особо энергичный упор - см. название.

В 2013 году на канале The CW вяло вышел приквел шоу - "Дневники Кэрри", два сезона он продержался.

Ранее сообщалось, что перезапустят другой шлягер HBO - "Настоящую кровь".