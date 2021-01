Сара Джессика Паркер на своей странице в Instagram поделилась тизером продолжения культового сериала "Секс в большом городе". Теперь возвращение героинь подтверждено официально.

Новый проект будет называться And Just Like That и выйдет в формате десятисерийного мини-сериала на HBO Max.

Паркер, а также Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся к своим ролям. А вот Ким Кэтролл, судя по всему, мы не увидим - как утверждалось ранее, она отказалась.