Саманте в новом "Сексе в большом городе" нашли "толерантную" замену

Команда возрождаемого легендарного "Секса в большом городе" не долго горевала очередному отказу участвовать в предприятии актрисы Ким Кэтролл. И, как передает Daily Mail, сноровисто подыскала разбитной Саманте Джонс замену. И даже две. Естественно - с учетом повесточки.

А именно: в ребуте шоу возникнут две новые подруги - афроамериканка и американоазиатка (половая ориентация их пока не уточнялась).

Как уверил источник, зрителя ждут образы "сильных цветных женщин", чьи образы призваны шагнуть в ногу со временем и более точно показать новому поколению публики текущие реалии. Так как неразумно-де вновь демонстрировать жизнь многонационального Нью-Йорка лишь глазами белых женщин средних лет - пробил час коренных реформ.

В продолжении заявлены пока десять эпизодов, Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис к своим ролям вернутся - за гонорары по миллиону за серию. Они же выступят сопродюсерами. Съемки стартуют летом. Дата выхода пока не назначалась.

Ранее Паркер выложила тизер проекта.