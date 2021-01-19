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Саманте в новом "Сексе в большом городе" нашли "толерантную" замену

Новости
    19.01.2021, 17:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Команда возрождаемого легендарного "Секса в большом городе" не долго горевала очередному отказу участвовать в предприятии актрисы Ким Кэтролл. И, как передает Daily Mail, сноровисто подыскала разбитной Саманте Джонс замену. И даже две. Естественно - с учетом повесточки.

Фото: youtube.com/ TV Promos
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А именно: в ребуте шоу возникнут две новые подруги - афроамериканка и американоазиатка (половая ориентация их пока не уточнялась).

Как уверил источник, зрителя ждут образы "сильных цветных женщин", чьи образы призваны шагнуть в ногу со временем и более точно показать новому поколению публики текущие реалии. Так как неразумно-де вновь демонстрировать жизнь многонационального Нью-Йорка лишь глазами белых женщин средних лет - пробил час коренных реформ.

В продолжении заявлены пока десять эпизодов, Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис к своим ролям вернутся - за гонорары по миллиону за серию. Они же выступят сопродюсерами. Съемки стартуют летом. Дата выхода пока не назначалась.

Ранее Паркер выложила тизер проекта.

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