Саманту в новом "Сексе в большом городе" заменят "бесполым" персонажем

Каст возрожденного "Секса в большом городе" продолжает актуализироваться согласно повестке.

Как ранее сообщалось, актриса Ким Кэтролл, сыгравшая в оригинале крайне раскрепощенную в половом смысле Саманту Джонс, от участия в ребуте отказалась. На что создатели шоу не растерялись и ввели двух новых подружек героинь - негритянку и американо-азиатку.

Но на том не успокоились, дотюнинговав сериал, как передает CheatSheet, еще и 45-летней актрисой и певицей мексиканского происхождения Сарой Еленой Рамирес (бисексуальная доктор Келли Торрес из "Анатомии страсти") - "небинарным персонажем".

То есть, по сути, Сара сыграет себя, поскольку и в жизни не идентифицирует себя ни как женщина, ни как мужчина, о чем публично объявила несколько лет назад.

В перезапуске, получившим название And Just Like That, у Рамирес роль квир-комика Че Диаса, ведущей тематического подкаста на тему гендера, куда частенько заходит на огонек Кэрри Брэдшоу.

В первом сезоне обещаны десять эпизодов. Тема прежняя - существование сильных, независимых женщин в Нью-Йорке. Которые теперь стали на двадцать лет старше.

Причем, напомним, актриса Синтия Никсон успела за эти годы многое переосмыслить, переквалифицироваться в открытую лесбиянку и "жениться".

Оригинальное шоу выходило на HBO с 1998 по 2004 год. Далее случились полнометражные сиквелы.

Ранее стало известно, что в продолжении сериала не будет Стива Джеррорда и Мистера Бига.