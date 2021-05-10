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В продолжении "Секса в большом городе" не будет Смита Джеррорда

Новости
    10.05.2021, 13:20
Текст:   Олег Усков

Новый сезон знаковой комедии "Секс в большом городе", некоторое время назад перешедший от слов к делу и сдвинувшийся с мертвой точки, понес очередную потерю.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее, напомним, от участия в предприятии отказалась актриса Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту. На что создатели не растерялись и тут же заменили ее целыми двумя новыми героинями, причем "актуально" - цветными.

Плюс из сценария предприятии выбыл Крис Нот - мистер Биг, любовь всей жизни Кэрри Брэдшоу, далее - ее муж.

А теперь, как передает Digital Spy, стало известно, что в ребуте не будет и 49-летнего американского актера Джейсона Льюиса, сыгравшего Джерри "Смита" Джеррода, любовника Саманты. Который, помимо оригинального сериала, появлялся и в полнометражках.

Ранее вышел русский тизер нового сезона реанимированного "Декстера".

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