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Перезапуск "Секса в большом городе" лишился ещё одного персонажа

Новости
    20.02.2021, 14:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Продолжение-перезапуск легендарной и без шуток революционной телекомедии "Секс в большом городе" остался без еще одного важного персонажа. Напомним: ранее от своего участия в ребуте в очередной раз отказалась актриса Ким Кэтролл, сыгравшая оторву Саманту Джонс.

Фото: youtube.com
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Однако создатели сиквела не растерялись и убили почти буквально двух зайцев - анонсировали замену героини на аж парочку новых персонажей, цветных, разумеется. Как более отвечающих текущему положению вещей в таком мегаполисе, как Нью-Йорк.

А теперь вот, передает PageSix, ссылаясь на источник, от участия в предприятии отказался 66-летний американский актер Крис Нот, сыгравший в оригинальном шоу и его полнометражных продолжениях Мистера Бига, который являлся главным амурным интересом, а следом - и мужем Кэрри Брэдшоу.

Сиквел готовят для стриминга HBO Max. В первом сезоне обещаны десять эпизодов. Дата премьеры пока не называлась.

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