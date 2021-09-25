За пять лет экспорт российского шоколада удвоился

Экспорт шоколадных кондитерских изделий из России впервые в истории превысил 300 тыс. тонн. Треть всего производимого шоколада в прошлом году мы отправили за рубеж. В этом году рост продолжился - мы имеем все шансы обойти Швейцарию по объемам экспорта. Особенно популярен наш шоколад в азиатских странах.

По итогам первого полугодия 2021 года объемы поставок шоколадной продукции за рубеж увеличились еще на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 338,6 млн долларов, рассказывает исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД" Вячеслав Лашманкин. По итогам года экспорт может превысить 760 млн долларов, прогнозирует он. В результате Россия может подняться с 11-го места и, обогнав Швейцарию, впервые войти в десятку ведущих мировых поставщиков шоколада.

Уже сейчас Россия является лидером по поставкам шоколадных изделий в Китай. За последние пять лет экспорт российского шоколада в КНР вырос почти в 10 раз: с 7 тыс. тонн в 2015 году до 64 тыс. тонн в 2020 году. Такие данные приводят в федеральном центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

При этом пользуется популярностью не только шоколад известных, крупных кондитерских российских фабрик. Например, пермская кондитерская фабрика "Шоколадная магия" через Центр поддержки экспорта в этом году смогла выйти со своей продукцией на крупную китайскую электронную платформу Epinduo. Свои конфеты фабрика заворачивает в специальный "купол" с декоративной лентой. Это выделяет конфеты фабрики на фоне конкурентов, что важно при выходе на новые экспортные рынки. А после дегустации продукции в такой необычной упаковке покупатели без раздумий заказывают пермские "купола" - спрос на продукцию высокий.

На той же площадке при участии регионального Центра поддержки экспорта продает свою продукцию орловский производитель ремесленного шоколада - мценская фабрика "Добро". Ремесленный шоколад с медом темперируется вручную без использования машин, агрегатов, высоких температур и химии. В состав шоколада входят фрукты и орехи: апельсин, малина, физалис, инжир, бадьян, кардамон, кедровый орех. Производство небольшое - всего шестеро шоколатье и мастер производства. В год производится 100-120 тыс. плиток шоколада.

По словам коммерческого директора компании Epinduo LLC Анастаси Тарасевич, китайцы лучше всего покупают как раз российские кондитерские изделия. "Китайцы любят покупать импортные сладости и дарить их на праздники и события. Однако продукт должен иметь яркую и красочную упаковку, которая при транспортировке не портится", - поделилась она на конференции "Экспорт российской продукции АПК через электронные каналы продаж: стратегия успеха".

Большую роль играют мнения популярных блогеров. По словам директора по развитию электронной торговли Российского экспортного центра Алексея Мурзенка, в прошлом году в ходе одной из стриминговых трансляций с одним из китайских блогеров, посвященной продажам российских конфет и мороженого, за 12 минут было сделано 6,2 тыс. заказов на 6,5 млн рублей.

Производитель сладостей "Энергон Рус" из Ленинградской области вышел на рынок Китая с освежающими батончиками. В августе этого года Центр поддержки экспорта помог разместить продукцию на четырех крупных внутрикитайских маркетплейсах Epinduo, Taobao, Tmall и 1684. А уже в сентябре был заключен контракт на поставку в Китай освежающего драже в трех вкусах на 340 тыс. долларов. Отгрузка первой партии ожидается в ближайшее время. Также продукция этого предприятия стала первой российской на сингапурской торговой площадке Fair price. По данным торгового представительства РФ в Сингапуре, в регионе насчитывается 470 млн активных интернет-пользователей, а рынок электронной торговли достигнет 300 млрд долларов к 2025 году. Поэтому рынок очень перспективный.

Хотя Россия уже поставляет кондитерские изделия в 94 страны, потенциал зарубежных рынков далеко не исчерпан, считает Вячеслав Лашманкин. "Причем экспорт кондитерской продукции не должен восприниматься как цель ради цели. Помимо прочего, увеличение объемов экспортных отгрузок кондитерской продукции приводит к росту налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", - подчеркивает эксперт.

По оценке "АСКОНД", с продукции российских кондитерских предприятий, направленной на экспорт в период с сентября 2020 по сентябрь 2021 года в бюджеты всех уровней РФ было перечислено более 12 млрд рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ряде регионов кондитерские предприятия входят в число крупнейших налогоплательщиков. В производстве какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий трудится почти 68 тыс. россиян.

Экспортерам помогают финансовые и нефинансовые меры поддержки нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Например, онлайн-бизнес миссии и встречи, помощь в участии в выставках, помощь в поиске потенциальных покупателей и многое другое. Чтобы воспользоваться ими, компании, экспортирующие продукцию агропромышленного комплекса, могут обратиться в Минсельхоз и федеральный центр "Агроэкспорт".