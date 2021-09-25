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25.09.2021 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 041 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 22 041 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3211
  • 2 Санкт-Петербург 1907
  • 3 Московская область 1106
  • 4 Самарская область 569
  • 5 Воронежская область 543
  • 6 Нижегородская область 522
  • 7 Свердловская область 518
  • 8 Ростовская область 480
  • 9 Пермский край 472
  • 10 Республика Башкортостан 382
  • 11 Иркутская область 379
  • 12 Челябинская область 370
  • 13 Омская область 367
  • 14 Ставропольский край 354
  • 15 Красноярский край 350
  • 16 Оренбургская область 345
  • 17 Волгоградская область 341
  • 18 Республика Крым 322
  • 19 Ульяновская область 309
  • 20 Саратовская область 296
  • 21 Хабаровский край 280
  • 22 Архангельская область 276
  • 23 Алтайский край 250
  • 24 Вологодская область 247
  • 25 Пензенская область 243
  • 26 Ленинградская область 233
  • 27 Удмуртская Республика 232
  • 28 Республика Коми 230
  • 29 Тюменская область 229
  • 30 Краснодарский край 220
  • 31 Калининградская область 217
  • 32 Приморский край 217
  • 33 Липецкая область 215
  • 34 Тверская область 215
  • 35 Республика Саха (Якутия) 197
  • 36 Курская область 197
  • 37 Ярославская область 191
  • 38 Республика Карелия 185
  • 39 Забайкальский край 183
  • 40 Брянская область 182
  • 41 Белгородская область 182
  • 42 Смоленская область 177
  • 43 Владимирская область 177
  • 44 Ханты-Мансийский автономный округ 171
  • 45 Астраханская область 169
  • 46 Новосибирская область 168
  • 47 Кемеровская область 164
  • 48 Псковская область 149
  • 49 Мурманская область 149
  • 50 Новгородская область 138
  • 51 Ивановская область 138
  • 52 Севастополь 136
  • 53 Рязанская область 132
  • 54 Кировская область 129
  • 55 Орловская область 121
  • 56 Амурская область 121
  • 57 Курганская область 120
  • 58 Калужская область 120
  • 59 Республика Хакасия 119
  • 60 Республика Дагестан 119
  • 61 Тульская область 115
  • 62 Костромская область 104
  • 63 Тамбовская область 100
  • 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 97
  • 65 Республика Бурятия 93
  • 66 Томская область 89
  • 67 Республика Чувашия 79
  • 68 Республика Мордовия 73
  • 69 Республика Северная Осетия-Алания 70
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 70
  • 71 Республика Калмыкия 68
  • 72 Чеченская Республика 65
  • 73 Республика Ингушетия 62
  • 74 Республика Татарстан 60
  • 75 Республика Марий Эл 59
  • 76 Республика Тыва 56
  • 77 Сахалинская область 54
  • 78 Республика Адыгея 51
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 48
  • 80 Камчатский край 40
  • 81 Еврейская автономная область 33
  • 82 Республика Алтай 30
  • 83 Магаданская область 20
  • 84 Ненецкий автономный округ 14
  • 85 Чукотский автономный округ 10

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 398 415 случаев (+0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Алтай 0,14%
  • 2. Республика Бурятия 0,16%
  • 3. Сахалинская область 0,17%
За последние сутки подтверждено 822 смерти
  • Москва 63
  • Санкт-Петербург 50
  • Свердловская область 40
  • Краснодарский край 34
  • Нижегородская область 30
  • Ставропольский край 28
  • Пермский край 28
  • Ростовская область 27
  • Саратовская область 26
  • Челябинская область 23
  • Красноярский край 23
  • Пензенская область 22
  • Алтайский край 22
  • Республика Башкортостан 20
  • Республика Коми 19
  • Самарская область 18
  • Удмуртская Республика 17
  • Волгоградская область 16
  • Оренбургская область 15
  • Республика Крым 14
  • Брянская область 13
  • Иркутская область 13
  • Тюменская область 12
  • Новосибирская область 12
  • Тульская область 11
  • Вологодская область 11
  • Ульяновская область 11
  • Московская область 10
  • Смоленская область 10
  • Республика Северная Осетия - Алания 10
  • Липецкая область 9
  • Мурманская область 9
  • Республика Чувашия 9
  • Воронежская область 8
  • Владимирская область 7
  • Ярославская область 7
  • Кемеровская область 7
  • Курская область 6
  • Рязанская область 6
  • Астраханская область 6
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Курганская область 5
  • Забайкальский край 5
  • Камчатский край 5
  • Белгородская область 4
  • Тамбовская область 4
  • Тверская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Псковская область 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Республика Хакасия 4
  • Республика Бурятия 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Приморский край 4
  • Ивановская область 3
  • Калининградская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Мордовия 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Хабаровский край 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Костромская область 2
  • Архангельская область 2
  • Ленинградская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Севастополь 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Сахалинская область 2
  • Калужская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кировская область 1

За весь период по России умерло 203 095 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 325 человек
  • Санкт-Петербург 1508
  • Москва 1245
  • Московская область 909
  • Свердловская область 475
  • Республика Крым 470
  • Ростовская область 448
  • Иркутская область 395
  • Республика Башкортостан 393
  • Нижегородская область 393
  • Оренбургская область 355
  • Пермский край 350
  • Красноярский край 350
  • Омская область 350
  • Волгоградская область 337
  • Воронежская область 316
  • Саратовская область 302
  • Хабаровский край 282
  • Самарская область 275
  • Челябинская область 275
  • Вологодская область 243
  • Краснодарский край 234
  • Липецкая область 205
  • Архангельская область 203
  • Республика Карелия 192
  • Ярославская область 190
  • Ульяновская область 187
  • Белгородская область 186
  • Псковская область 174
  • Ханты-Мансийский автономный округ 169
  • Кемеровская область 168
  • Тюменская область 162
  • Брянская область 156
  • Орловская область 147
  • Приморский край 146
  • Новгородская область 143
  • Ставропольский край 140
  • Кировская область 140
  • Курская область 135
  • Республика Дагестан 135
  • Калужская область 133
  • Амурская область 133
  • Республика Калмыкия 129
  • Курганская область 125
  • Калининградская область 122
  • Астраханская область 121
  • Удмуртская Республика 119
  • Забайкальский край 119
  • Владимирская область 115
  • Смоленская область 113
  • Рязанская область 111
  • Тульская область 111
  • Новосибирская область 110
  • Костромская область 101
  • Ленинградская область 101
  • Республика Северная Осетия - Алания 101
  • Мурманская область 98
  • Республика Тыва 95
  • Ивановская область 92
  • Республика Марий Эл 92
  • Тамбовская область 90
  • Пензенская область 89
  • Кабардино-Балкарская Республика 80
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 72
  • Республика Бурятия 72
  • Сахалинская область 72
  • Томская область 69
  • Республика Чувашия 63
  • Республика Коми 58
  • Чеченская Республика 56
  • Республика Адыгея 53
  • Республика Мордовия 53
  • Алтайский край 53
  • Севастополь 50
  • Республика Ингушетия 46
  • Еврейская автономная область 44
  • Республика Татарстан 39
  • Карачаево-Черкесская Республика 29
  • Магаданская область 27
  • Республика Алтай 17
  • Ненецкий автономный округ 15
  • Камчатский край 15
  • Чукотский автономный округ 15
  • Тверская область 12
  • Республика Хакасия 11
  • Республика Саха (Якутия) 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 590 933.

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