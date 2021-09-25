За сутки в России подтверждено 22 041 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3211

2 Санкт-Петербург 1907

3 Московская область 1106

4 Самарская область 569

5 Воронежская область 543

6 Нижегородская область 522

7 Свердловская область 518

8 Ростовская область 480

9 Пермский край 472

10 Республика Башкортостан 382

11 Иркутская область 379

12 Челябинская область 370

13 Омская область 367

14 Ставропольский край 354

15 Красноярский край 350

16 Оренбургская область 345

17 Волгоградская область 341

18 Республика Крым 322

19 Ульяновская область 309

20 Саратовская область 296

21 Хабаровский край 280

22 Архангельская область 276

23 Алтайский край 250

24 Вологодская область 247

25 Пензенская область 243

26 Ленинградская область 233

27 Удмуртская Республика 232

28 Республика Коми 230

29 Тюменская область 229

30 Краснодарский край 220

31 Калининградская область 217

32 Приморский край 217

33 Липецкая область 215

34 Тверская область 215

35 Республика Саха (Якутия) 197

36 Курская область 197

37 Ярославская область 191

38 Республика Карелия 185

39 Забайкальский край 183

40 Брянская область 182

41 Белгородская область 182

42 Смоленская область 177

43 Владимирская область 177

44 Ханты-Мансийский автономный округ 171

45 Астраханская область 169

46 Новосибирская область 168

47 Кемеровская область 164

48 Псковская область 149

49 Мурманская область 149

50 Новгородская область 138

51 Ивановская область 138

52 Севастополь 136

53 Рязанская область 132

54 Кировская область 129

55 Орловская область 121

56 Амурская область 121

57 Курганская область 120

58 Калужская область 120

59 Республика Хакасия 119

60 Республика Дагестан 119

61 Тульская область 115

62 Костромская область 104

63 Тамбовская область 100

64 Ямало-Ненецкий автономный округ 97

65 Республика Бурятия 93

66 Томская область 89

67 Республика Чувашия 79

68 Республика Мордовия 73

69 Республика Северная Осетия-Алания 70

70 Кабардино-Балкарская Республика 70

71 Республика Калмыкия 68

72 Чеченская Республика 65

73 Республика Ингушетия 62

74 Республика Татарстан 60

75 Республика Марий Эл 59

76 Республика Тыва 56

77 Сахалинская область 54

78 Республика Адыгея 51

79 Карачаево-Черкесская Республика 48

80 Камчатский край 40

81 Еврейская автономная область 33

82 Республика Алтай 30

83 Магаданская область 20

84 Ненецкий автономный округ 14

85 Чукотский автономный округ 10 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 398 415 случаев (+0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Алтай 0,14%

2. Республика Бурятия 0,16%

3. Сахалинская область 0,17% За последние сутки подтверждено 822 смерти Москва 63

Санкт-Петербург 50

Свердловская область 40

Краснодарский край 34

Нижегородская область 30

Ставропольский край 28

Пермский край 28

Ростовская область 27

Саратовская область 26

Челябинская область 23

Красноярский край 23

Пензенская область 22

Алтайский край 22

Республика Башкортостан 20

Республика Коми 19

Самарская область 18

Удмуртская Республика 17

Волгоградская область 16

Оренбургская область 15

Республика Крым 14

Брянская область 13

Иркутская область 13

Тюменская область 12

Новосибирская область 12

Тульская область 11

Вологодская область 11

Ульяновская область 11

Московская область 10

Смоленская область 10

Республика Северная Осетия - Алания 10

Липецкая область 9

Мурманская область 9

Республика Чувашия 9

Воронежская область 8

Владимирская область 7

Ярославская область 7

Кемеровская область 7

Курская область 6

Рязанская область 6

Астраханская область 6

Карачаево-Черкесская Республика 5

Курганская область 5

Забайкальский край 5

Камчатский край 5

Белгородская область 4

Тамбовская область 4

Тверская область 4

Республика Карелия 4

Псковская область 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Хакасия 4

Республика Бурятия 4

Республика Саха (Якутия) 4

Приморский край 4

Ивановская область 3

Калининградская область 3

Республика Дагестан 3

Республика Мордовия 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Хабаровский край 3

Еврейская автономная область 3

Костромская область 2

Архангельская область 2

Ленинградская область 2

Республика Калмыкия 2

Севастополь 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Республика Алтай 2

Сахалинская область 2

Калужская область 1

Республика Ингушетия 1

Кировская область 1 За весь период по России умерло 203 095 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 325 человек Санкт-Петербург 1508

Москва 1245

Московская область 909

Свердловская область 475

Республика Крым 470

Ростовская область 448

Иркутская область 395

Республика Башкортостан 393

Нижегородская область 393

Оренбургская область 355

Пермский край 350

Красноярский край 350

Омская область 350

Волгоградская область 337

Воронежская область 316

Саратовская область 302

Хабаровский край 282

Самарская область 275

Челябинская область 275

Вологодская область 243

Краснодарский край 234

Липецкая область 205

Архангельская область 203

Республика Карелия 192

Ярославская область 190

Ульяновская область 187

Белгородская область 186

Псковская область 174

Ханты-Мансийский автономный округ 169

Кемеровская область 168

Тюменская область 162

Брянская область 156

Орловская область 147

Приморский край 146

Новгородская область 143

Ставропольский край 140

Кировская область 140

Курская область 135

Республика Дагестан 135

Калужская область 133

Амурская область 133

Республика Калмыкия 129

Курганская область 125

Калининградская область 122

Астраханская область 121

Удмуртская Республика 119

Забайкальский край 119

Владимирская область 115

Смоленская область 113

Рязанская область 111

Тульская область 111

Новосибирская область 110

Костромская область 101

Ленинградская область 101

Республика Северная Осетия - Алания 101

Мурманская область 98

Республика Тыва 95

Ивановская область 92

Республика Марий Эл 92

Тамбовская область 90

Пензенская область 89

Кабардино-Балкарская Республика 80

Ямало-Ненецкий автономный округ 72

Республика Бурятия 72

Сахалинская область 72

Томская область 69

Республика Чувашия 63

Республика Коми 58

Чеченская Республика 56

Республика Адыгея 53

Республика Мордовия 53

Алтайский край 53

Севастополь 50

Республика Ингушетия 46

Еврейская автономная область 44

Республика Татарстан 39

Карачаево-Черкесская Республика 29

Магаданская область 27

Республика Алтай 17

Ненецкий автономный округ 15

Камчатский край 15

Чукотский автономный округ 15

Тверская область 12

Республика Хакасия 11

Республика Саха (Якутия) 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 590 933.