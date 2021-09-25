За сутки в России подтверждено 22 041 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3211
- 2 Санкт-Петербург 1907
- 3 Московская область 1106
- 4 Самарская область 569
- 5 Воронежская область 543
- 6 Нижегородская область 522
- 7 Свердловская область 518
- 8 Ростовская область 480
- 9 Пермский край 472
- 10 Республика Башкортостан 382
- 11 Иркутская область 379
- 12 Челябинская область 370
- 13 Омская область 367
- 14 Ставропольский край 354
- 15 Красноярский край 350
- 16 Оренбургская область 345
- 17 Волгоградская область 341
- 18 Республика Крым 322
- 19 Ульяновская область 309
- 20 Саратовская область 296
- 21 Хабаровский край 280
- 22 Архангельская область 276
- 23 Алтайский край 250
- 24 Вологодская область 247
- 25 Пензенская область 243
- 26 Ленинградская область 233
- 27 Удмуртская Республика 232
- 28 Республика Коми 230
- 29 Тюменская область 229
- 30 Краснодарский край 220
- 31 Калининградская область 217
- 32 Приморский край 217
- 33 Липецкая область 215
- 34 Тверская область 215
- 35 Республика Саха (Якутия) 197
- 36 Курская область 197
- 37 Ярославская область 191
- 38 Республика Карелия 185
- 39 Забайкальский край 183
- 40 Брянская область 182
- 41 Белгородская область 182
- 42 Смоленская область 177
- 43 Владимирская область 177
- 44 Ханты-Мансийский автономный округ 171
- 45 Астраханская область 169
- 46 Новосибирская область 168
- 47 Кемеровская область 164
- 48 Псковская область 149
- 49 Мурманская область 149
- 50 Новгородская область 138
- 51 Ивановская область 138
- 52 Севастополь 136
- 53 Рязанская область 132
- 54 Кировская область 129
- 55 Орловская область 121
- 56 Амурская область 121
- 57 Курганская область 120
- 58 Калужская область 120
- 59 Республика Хакасия 119
- 60 Республика Дагестан 119
- 61 Тульская область 115
- 62 Костромская область 104
- 63 Тамбовская область 100
- 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 97
- 65 Республика Бурятия 93
- 66 Томская область 89
- 67 Республика Чувашия 79
- 68 Республика Мордовия 73
- 69 Республика Северная Осетия-Алания 70
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 70
- 71 Республика Калмыкия 68
- 72 Чеченская Республика 65
- 73 Республика Ингушетия 62
- 74 Республика Татарстан 60
- 75 Республика Марий Эл 59
- 76 Республика Тыва 56
- 77 Сахалинская область 54
- 78 Республика Адыгея 51
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 48
- 80 Камчатский край 40
- 81 Еврейская автономная область 33
- 82 Республика Алтай 30
- 83 Магаданская область 20
- 84 Ненецкий автономный округ 14
- 85 Чукотский автономный округ 10
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 398 415 случаев (+0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Алтай 0,14%
- 2. Республика Бурятия 0,16%
- 3. Сахалинская область 0,17%
За последние сутки подтверждено 822 смерти
- Москва 63
- Санкт-Петербург 50
- Свердловская область 40
- Краснодарский край 34
- Нижегородская область 30
- Ставропольский край 28
- Пермский край 28
- Ростовская область 27
- Саратовская область 26
- Челябинская область 23
- Красноярский край 23
- Пензенская область 22
- Алтайский край 22
- Республика Башкортостан 20
- Республика Коми 19
- Самарская область 18
- Удмуртская Республика 17
- Волгоградская область 16
- Оренбургская область 15
- Республика Крым 14
- Брянская область 13
- Иркутская область 13
- Тюменская область 12
- Новосибирская область 12
- Тульская область 11
- Вологодская область 11
- Ульяновская область 11
- Московская область 10
- Смоленская область 10
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Липецкая область 9
- Мурманская область 9
- Республика Чувашия 9
- Воронежская область 8
- Владимирская область 7
- Ярославская область 7
- Кемеровская область 7
- Курская область 6
- Рязанская область 6
- Астраханская область 6
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Курганская область 5
- Забайкальский край 5
- Камчатский край 5
- Белгородская область 4
- Тамбовская область 4
- Тверская область 4
- Республика Карелия 4
- Псковская область 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Хакасия 4
- Республика Бурятия 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Приморский край 4
- Ивановская область 3
- Калининградская область 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Мордовия 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Хабаровский край 3
- Еврейская автономная область 3
- Костромская область 2
- Архангельская область 2
- Ленинградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Севастополь 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Сахалинская область 2
- Калужская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Кировская область 1
За весь период по России умерло 203 095 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 325 человек
- Санкт-Петербург 1508
- Москва 1245
- Московская область 909
- Свердловская область 475
- Республика Крым 470
- Ростовская область 448
- Иркутская область 395
- Республика Башкортостан 393
- Нижегородская область 393
- Оренбургская область 355
- Пермский край 350
- Красноярский край 350
- Омская область 350
- Волгоградская область 337
- Воронежская область 316
- Саратовская область 302
- Хабаровский край 282
- Самарская область 275
- Челябинская область 275
- Вологодская область 243
- Краснодарский край 234
- Липецкая область 205
- Архангельская область 203
- Республика Карелия 192
- Ярославская область 190
- Ульяновская область 187
- Белгородская область 186
- Псковская область 174
- Ханты-Мансийский автономный округ 169
- Кемеровская область 168
- Тюменская область 162
- Брянская область 156
- Орловская область 147
- Приморский край 146
- Новгородская область 143
- Ставропольский край 140
- Кировская область 140
- Курская область 135
- Республика Дагестан 135
- Калужская область 133
- Амурская область 133
- Республика Калмыкия 129
- Курганская область 125
- Калининградская область 122
- Астраханская область 121
- Удмуртская Республика 119
- Забайкальский край 119
- Владимирская область 115
- Смоленская область 113
- Рязанская область 111
- Тульская область 111
- Новосибирская область 110
- Костромская область 101
- Ленинградская область 101
- Республика Северная Осетия - Алания 101
- Мурманская область 98
- Республика Тыва 95
- Ивановская область 92
- Республика Марий Эл 92
- Тамбовская область 90
- Пензенская область 89
- Кабардино-Балкарская Республика 80
- Ямало-Ненецкий автономный округ 72
- Республика Бурятия 72
- Сахалинская область 72
- Томская область 69
- Республика Чувашия 63
- Республика Коми 58
- Чеченская Республика 56
- Республика Адыгея 53
- Республика Мордовия 53
- Алтайский край 53
- Севастополь 50
- Республика Ингушетия 46
- Еврейская автономная область 44
- Республика Татарстан 39
- Карачаево-Черкесская Республика 29
- Магаданская область 27
- Республика Алтай 17
- Ненецкий автономный округ 15
- Камчатский край 15
- Чукотский автономный округ 15
- Тверская область 12
- Республика Хакасия 11
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 590 933.