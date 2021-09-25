Зрители назвали фильм "Капитан Волконогов бежал" лучшим на "Кинотавре"

Новости

Зюганов заявил о поддержке КПРФ действий Путина по развитию России 18:02
Павел Буре избран в состав совета ИИХФ 18:01
Путин поддержал кандидатуру Слуцкого на пост главы международного комитета ГД 17:58
Путин призвал СМИ поменьше "ковыряться в грязном белье элит" 17:35
Путин назвал уровень доходов преподавателей одним из социальных приоритетов 17:33
Путин допустил реформу Рособрнадзора 17:17
Вышел первый русский трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо 17:10
В Россельхознадзоре рассказали о зараженных турецких фруктах и овощах 17:04
Норрис выиграл квалификацию Гран-при России 17:04
Студия Universal анонсировала "полностью гомосексуальную" комедию 16:48
Умер известный актер кино 70-х и 80-х годов Талат Икбаль 16:33
Путин: РФ готова продолжать сотрудничество с Международной федерацией хоккея 16:02
В Москве при нападении в "Магните" ранены два человека 15:31
Лавров и генсек ООН высказались за укрепление роли организации 15:20
В Москве мужчина с топором напал на покупателей в "Магните" 14:50
Семин ушел с поста главного тренера "Ростова" 14:24
Телеканал ARD объяснил публикацию результатов до выборов в Германии 14:20
Столкнувшийся с судном в Босфоре сухогруз из России ходил под флагом ФРГ 14:15
Мясников рассказал, как на течение коронавируса влияет группа крови 14:01
В Подмосковье медведь напал на грибника 13:45
Аэропорт испанского острова Пальма не работает из-за вулкана 13:38
Названа причина столкновения российского сухогрузов в Босфоре 12:37
Оперштаб: В Москве выявлено 3211 новых случаев COVID-19 12:02
Врач назвал пять онкозаболеваний, которые часто встречаются в России 12:01
В США впервые обнаружили коронавирус у домашнего хорька 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
25.09.2021 17:17
Рубрика: Культура

Зрители назвали фильм "Капитан Волконогов бежал" лучшим на "Кинотавре"

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня вечером 32-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" объявит победителей. Но уже вручены первые призы. Выбор зрителей - лента Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", которая набрала 8,7 баллов из 10. Этот приз традиционно вручает в конце фестиваля "КиноПоиск".

Зрительское голосование проходит онлайн уже в четвёртый раз. Гости и участники "Кинотавра" оценивали просмотренные фильмы от 10-балльной системе в официальном приложении фестиваля. Справедливости ради нужно сказать, что на премьере фильма "Капитан Волконогов бежал" был аншлаг - то есть оценки поставили больше человек, чем обычно. Более того, после картины прозвучали самые продолжительные за всю историю нынешнего фестиваля аплодисменты.

Фото: Предоставлено пресс-службой Кинотавра
На "Кинотавре" выстроилась очередь за "Капитаном Волконоговым"

"РГ" рассказывала о ленте, время действия которой 1938-й год. Главный герой антиутопии Федор Волконогов служит в правоохранительных органах. Он на хорошем счету у руководства, коллеги его уважают. Но однажды его жизнь резко меняется - капитана объявляют преступником. Ему удается сбежать, но он встречается с вестником с того света, который предупреждает, что Волконогов попадет в ад, если его не простит хотя бы один человек, пострадавший от его рук.

В целом первые пять мест по итогам зрительского голосования распределились следующим образом:

"Капитан Волконогов бежал" - 8,7 баллов;

"Нуучча" - 7,9;

"Подельники" - 7,8;

"Оторви и выбрось" - 7,4;

"Общага" - 7,1.

Напомним, что в 2020 году победителем голосования стала лента Оксаны Карас "Доктор Лиза", в 2019 году - фильм Анны Пармас "Давай разведемся!", а в 2018-м - "История одного назначения" Авдотьи Смирновой.

А вчера вечером свой приз вручила ювелирная компания Mercury, официальный партнёр фестиваля "Кинотавр". Награда представляет собой специальный приз, который вручается перспективной молодой российской актрисе.

В этом году лауреатом премии Mercury стала талантливая актриса Елена Тронина, сыгравшая в сериалах "Happy End" и "Перевал Дятлова". На фестивале в этом году показывали сериал "Идентификация" Владлены Санду с ее участием. Он выйдет к широкому зрителю в 2022 году.

Фото: Предоставленно Wella и Max Factor
Советы от стилистов "Кинотавра": как выглядеть красиво этой осенью

Другими номинантами, отмеченными жюри за талантливые киноработы, стали: Софья Эрнст ("Северный ветер"), Софья Присс ("Серебряные коньки"), Полина Ауг ("Джетлаг"), Ангелина Стречина ("Пишеблок"), Анфиса Черных и Екатерина Федина ("Просто Представь, что мы знаем"), Ольга Лерман ("Белый снег") и Анастасия Крылова ("Топи").

Победительницу выбирало экспертное жюри, состоящее из ведущих кинокритиков (в том числе и из "РГ) и главных редакторов российской глянцевой журналистики, на основании самых ярких работ российских кинематографистов 2020-2021 гг.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

Главное сегодня

Список избранных депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва
Найдены бортовые самописцы разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
В Москве при нападении в "Магните" ранены два человека
Названа причина столкновения российского сухогрузов в Босфоре
Министр транспорта Крыма ушел в отставку
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Зачем летят в космос актеры, режиссеры и миллиардеры