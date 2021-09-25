Зрители назвали фильм "Капитан Волконогов бежал" лучшим на "Кинотавре"

Сегодня вечером 32-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" объявит победителей. Но уже вручены первые призы. Выбор зрителей - лента Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", которая набрала 8,7 баллов из 10. Этот приз традиционно вручает в конце фестиваля "КиноПоиск".

Зрительское голосование проходит онлайн уже в четвёртый раз. Гости и участники "Кинотавра" оценивали просмотренные фильмы от 10-балльной системе в официальном приложении фестиваля. Справедливости ради нужно сказать, что на премьере фильма "Капитан Волконогов бежал" был аншлаг - то есть оценки поставили больше человек, чем обычно. Более того, после картины прозвучали самые продолжительные за всю историю нынешнего фестиваля аплодисменты.

"РГ" рассказывала о ленте, время действия которой 1938-й год. Главный герой антиутопии Федор Волконогов служит в правоохранительных органах. Он на хорошем счету у руководства, коллеги его уважают. Но однажды его жизнь резко меняется - капитана объявляют преступником. Ему удается сбежать, но он встречается с вестником с того света, который предупреждает, что Волконогов попадет в ад, если его не простит хотя бы один человек, пострадавший от его рук.

В целом первые пять мест по итогам зрительского голосования распределились следующим образом:

"Капитан Волконогов бежал" - 8,7 баллов;

"Нуучча" - 7,9;

"Подельники" - 7,8;

"Оторви и выбрось" - 7,4;

"Общага" - 7,1.

Напомним, что в 2020 году победителем голосования стала лента Оксаны Карас "Доктор Лиза", в 2019 году - фильм Анны Пармас "Давай разведемся!", а в 2018-м - "История одного назначения" Авдотьи Смирновой.

А вчера вечером свой приз вручила ювелирная компания Mercury, официальный партнёр фестиваля "Кинотавр". Награда представляет собой специальный приз, который вручается перспективной молодой российской актрисе.

В этом году лауреатом премии Mercury стала талантливая актриса Елена Тронина, сыгравшая в сериалах "Happy End" и "Перевал Дятлова". На фестивале в этом году показывали сериал "Идентификация" Владлены Санду с ее участием. Он выйдет к широкому зрителю в 2022 году.

Другими номинантами, отмеченными жюри за талантливые киноработы, стали: Софья Эрнст ("Северный ветер"), Софья Присс ("Серебряные коньки"), Полина Ауг ("Джетлаг"), Ангелина Стречина ("Пишеблок"), Анфиса Черных и Екатерина Федина ("Просто Представь, что мы знаем"), Ольга Лерман ("Белый снег") и Анастасия Крылова ("Топи").

Победительницу выбирало экспертное жюри, состоящее из ведущих кинокритиков (в том числе и из "РГ) и главных редакторов российской глянцевой журналистики, на основании самых ярких работ российских кинематографистов 2020-2021 гг.