5 шедевров Королевской коллекции Британии из альбома, впервые изданном в РФ

Шедевры произведений искусства Британской монархии впервые представлены в России - в издательстве СЛОВО/SLOVO вышел уникальный альбом "Королевская коллекция. Великобритания" в знаменитой серии "Великие музеи мира".

Фото: Предоставлено Издательством "Слово"

Более двух лет продолжалась совместная работа автора книги Анны Познанской, специалиста по Западноевропейской живописи, старшего научного сотрудника отдела искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина, кандидата искусствоведения и специалистов фонда Royal Collection Trust, который управляет художественными сокровищами, собранными правителями Великобритании за более чем 500 лет. Предисловие написал председатель правления фонда, директор Королевской коллекции Тим Нокс.

По его словам, коллекция искусства Британской монархии - единственное королевское собрание в Европе, не превратившееся в национальный музей искусств, как Прадо, Лувр или Эрмитаж.

Эта первая книга в мире, на страницах которой можно увидеть более 220 великолепных шедевров живописи, графики и миниатюры из Королевской коллекции - собрания произведений искусства, принадлежащего Британской короне и Елизавете II. В собрании живописи Королевской коллекции представлены полотна знаменитых художников - как европейцев, так и британцев. Среди них - Тициан и Караваджо, Рубенс и Пуссеа, Рейнолдс и Гейнсборо и многие другие мастера мировой живописи.

Королевская коллекция включает не только живопись и графику, о которых рассказывает эта книга, но и скульптуру, книги и всевозможные образцы декоративно-прикладного искусства: от французского фарфора до ювелирных изделий Фаберже. Предметы этой коллекции украшали и по сей день украшают королевские резиденции, и являются важными составляющими любых королевских церемоний, используются на приемах и торжественных обедах. На сегодняшний день эта коллекция остается одним из крупнейших художественных собраний в мире и насчитывает около миллиона произведений.

Это уникальное издание уже доступно в российских книжных магазинах. В 2022 году она увидит свет в США на английском языке.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640)

Автопортрет, 1623.

Фото: Предоставлено Издательством "Слово"

Питер Пауль Рубенс родился в городе Зиген (Нассауское герцогство), в семье фламандского юриста, а когда ему исполнилось десять лет, семья вернулась в свой родной Антверпен.

Уже в юности он проявил большие способности к живописи, ездил учиться в Италию и стал востребованным портретистом. Однако на протяжении многих лет Рубенс делал и успешную карьеру придворного: начиная с 1621 года он много работал за границей, успешно совмещая обязанности живописца и дипломата.

Именно в таком образе - изысканного придворного, одетого в темный костюм из дорогой ткани, в импозантной широкополой шляпе - он предстает на этом автопортрете, предназначавшемся для принца уэльского, будущего короля Карла I. В отличие от своих коллег, Рубенс отказался от традиционного изображения атрибутов своей профессии. Тем не менее под его темным плащом поблескивает золотая цепочка - ценный аксессуар, с середины XVI столетия считавшийся символом успеха и богатства художника. Известно, что за свою жизнь мастер получил несколько подобных цепочек в качестве подарка от разных европейских правителей.

Антонис Ван Дейк (1599-1641)

Амур и Психея, 1639-1640.

Фото: Предоставлено Издательством "Слово"

Это мощное по цветовому и пластическому решению полотно, завершенное Ван Дейком всего за год до смерти, на сегодняшний день является единственным сохранившимся произведением на мифологический сюжет, исполненным художником для короля Карла I.

Существует предположение, что эта грандиозная картина могла быть частью масштабного интерьерного цикла. В то же время она обладает такой яркой смысловой и художественной целостностью, что вполне могла быть задумана как самостоятельное произведение.

Обратившись к знаменитой легенде об Амуре и Психее, Ван Дейк выбрал наиболее эффектный и мажорный момент истории, повествующий о первой встрече влюбленных. Амур, буквально врывающийся в пространство картины, замирает, потрясенный красотой Психеи, погруженной в гипнотический сон. В руках она сжимает шкатулку, которую открыла, нарушив приказание Венеры. Композиция, созданная в лучших традициях репрезентативной барочной живописи, наполнена движением…

Томас Гейнсборо (1727-1788)

Три старшие принцессы: королевская принцесса Шарлотта, Августа и Елизавета, 1783-1784.

Портрет трех старших сестер Георга IV - Шарлотты (1766-1828), Августы (1768-1840) и Елизаветы (1770-1840) был создан Гейнсборо по заказу короля, уплатившего за него 300 гиней.

Работая над изображениями принцесс, Гейнсборо виртуозно объединил иконографию парадного портрета с лиричной и эмоциональной трактовкой своих моделей.

Старшая из сестер, Шарлотта, представлена в центре таким образом, что младшие принцессы окружают ее и одновременно подчеркивают ее главенствующее положение среди сестер короля.

Чтобы подчеркнуть разницу темпераментов и характеров своих героинь, художник использовал сложный и разнообразный фон: Августа представлена на фоне романтического пейзажа, а самая младшая из сестер, 14-летняя Елизавета, сидит в кресле на фоне тяжелой драпировки... К сожалению, в викторианскую эпоху полотно было безжалостно обрезано, так что сегодня лишь сохранившаяся копия и гравюры с этой картины позволяют судить о том, как выглядела первоначальная композиция.

Фото: Предоставлено Издательством "Слово"

Питер Брейгель старший (ок. 1525-1569)

Избиение младенцев, около 1565-1567.

Согласной Евангелию от Матфея, услышав от волхвов о рождении младенца, которому суждено стать новым царем Древнего Израиля и Иудеи, иудейский правитель Ирод I великий приказал убить всех детей в Вифлееме в возрасте до двух лет.

Брейгель перенес сюжет нового завета в зимний пейзаж современной голландской деревни, представив солдат в костюмах немецких ландскнехтов - наемников-карателей, державших в страхе Испанские Нидерланды.

Несмотря на панорамный, развивающийся в глубину композиции пейзаж, вся многофигурная сцена разворачивается на переднем плане композиции, зажатом между замерзшим прудом, тесно стоящими домами и многочисленными вооруженными всадниками. Таким образом художнику удалось подчеркнуть ощущение ужаса и обреченности, присущее всей сцене, в которой, как это ни странно, совершенно отсутствуют младенцы.

Вскоре после создания картина оказалась в Праге, в собрании императора священной Римской империи Рудольфа II. Убитые младенцы были записаны и превращены в фигуры животных или бытовые предметы, так что композиция стала больше напоминать сцену грабежа, чем евангельский сюжет.

Фото: Предоставлено Издательством "Слово"

Тициан (1488-1576)

Портрет Якопо Саннадзаро, около 1514-1518.

Фото: Предоставлено Издательством "Слово"

Считается, что на этой картине представлен Якопо Саннадзаро (1458-1530) - неаполитанский поэт и гуманист. Практически всю жизнь он провел в Неаполе, занимал пост придворного поэта короля Фердинанда I. Его наиболее известные произведения - роман Аркадия и поэма Рождение Девы. Аркадия в свое время пользовалась большим успехом, этот роман был хорошо известен венецианским гуманистам.

Портрет представляет собой блестящий образец раннего стиля Тициана, когда художник нередко писал философов, писателей и других представителей просвещенного дворянства. Уже в этой ранней работе, созданной еще под влиянием учителя Тициана Джованни Беллини, чувствуется рука будущего великого венецианского колориста.

Художник уделяет особое внимание костюму модели, стремясь передать тонкую фактуру дамастовой ткани, контрастирующую с меховой отделкой. Первоначально фон картины был светло-серым, что также подчеркивало темную фигуру мужчины. Однако, создавая почти героический образ достойного дворянина, Тициан не пренебрегает и мелкими бытовыми подробностями: мужчина, вынужденный отвлечься от чтения, заложил пальцем нужную страницу книги.

Кстати

На Московской Международной книжной ярмарке, которая с 24 по 27 сентября проходит в "Экспоцентре", вновь открылась "Музейная линия". Свои новые издания и проекты представят более 40 музеев и издательств. Среди них ГМИИ им. А.С. Пушкина, Гослитмузей им. В.И. Даля, Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Музей и культурный центр Андрея Вознесенского, Музей современного искусства "Гараж", Издательства "Ad Marginem", "A+A", "Арт Волхонка" и другие. Программа и билеты - на официальном сайте ММКЯ.