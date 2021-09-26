В руинах Саньсиндуй в Гуанхане провинции Сычуань была обнаружена золотая маска - самая большая из тех, что были найдены на этом месте ранее.

Большая бронзовая маска - одна более чем из 500 реликвий, найденных за последние месяцы на месте руин Саньсиндуй в провинции Сычуань. Фото: Чжоу Ми / Синьхуа

Ширина маски 37,2 сантиметра, высота - 16,5 сантиметра, вес около 100 граммов. Артефакт прекрасно сохранился, рассказал chinanews.com преподаватель Шанхайского университета Сюй Фэйхун, отвечающий за раскопки жертвенной ямы №3, где и нашли реликвию. Еще одну золотую маску обнаружили в этом году в яме №5.

Золотые предметы начали находить на месте руин Саньсиндуй еще в 1986 году. Среди них были кусочки золотой фольги, которые показывают, как драгоценный металл использовался жителями царства Шу - древнего государства на территории современной провинции Сычуань.

К сегодняшнему дню Исследовательский институт культурных реликвий и археологии провинции Сычуань объявил о находке 1771 культурной реликвии в жертвенных ямах №3 и №4. Из них 557 предметов относительно нетронуты, а остальные представляют собой фрагменты артефактов.

В числе относительно нетронутых реликвий есть и 147 слоновьих бивней, а также 314 бронзовых предметов. "Уникальный бронзовый артефакт из ямы №3 изображает человека, несущего бронзовый сосуд квадратной формы с круглым ободом, известный как зун", - рассказал археолог из Исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань Жань Хунлинь.

По словам эксперта, радиоуглеродная датировка показала, что предметы возрастом от 3000 до 3200 лет, найденные в ямах №3 и №4, относятся к эпохе поздней династии Шан (XVI-XI век до нашей эры).

Золотые предметы начали находить на месте руин Саньсиндуй еще в 1986 году

Руины Саньсиндуй, расположенные в 40 километрах к северу от Чэнду, административного центра провинции Сычуань, занимают площадь 12 квадратных километров. Их археологический потенциал был открыт случайно в 1929 году.

Житель Гуанханя Ян Даочэн раскопал яму, полную нефритовых и каменных артефактов. Далее, начиная с 30-х годов ХХ века, в этом месте работали археологи. Прорыв произошел в 1980-х годах, когда были обнаружены остатки больших дворцов и части восточной, западной и южной городских стен, а также две большие жертвенные ямы, ныне известные как ямы №1 и №2.

Археологические открытия позволяют сделать вывод, что на месте руин Саньсиндуй располагался древний город, который был политическим, экономическим и культурным центром царства Шу.

Ведущий археолог Чэнду Чэнь Сяньдань, который участвовал в раскопках в 80-х годах, отметил: до начала археологических работ на этом месте считалось, что история провинции Сычуань насчитывает три тысячи лет. Однако сейчас исторический срок увеличен до пяти тысяч лет.