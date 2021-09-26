Будет ли в России расти производство нефти

По ее условиям наша страна в сентябре может выйти на уровень добычи в 9,7 млн баррелей в день без газового конденсата, который для России не учитывается в параметрах сделки. Доля газового конденсата в общероссийском производстве нефти колеблется от 7 до 9%, или 750-900 тыс. баррелей в сутки, в зависимости от сезона. Вычитая из официальных данных по добыче в сентябре приблизительное количество произведенного газового конденсата, мы выходим на искомый уровень, определенный сделкой ОПЕК+. Казалось бы, не о чем волноваться, но все же это не так.

К концу 2022 года Россия имеет право выйти на уровень добычи в 11,5 млн баррелей в сутки, не считая производства газового конденсата. При этом максимальный уровень добычи в нашей стране был достигнут в 2019 году - 11,25 млн баррелей в сутки, и это с учетом газового конденсата. В генсхеме развития нефтяной отрасли, принятой правительством в этом году, даже в самом оптимистичном сценарии производство только нефти в нашей стране на пике, который ожидается в 2028-2029 году, не дотянет до 11,5 млн баррелей в сутки. Максимально возможный ожидаемый уровень добычи - 590 млн тонн. Для сравнения, в 2019 году было произведено 560 млн тонн нефти и газового конденсата.

"Самое печальное во всей этой истории, что сейчас в России взят курс на скорейшую монетизацию доступных для разработки нефтяных запасов", - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, мы могли бы увеличить добычу в будущем, но стараемся изо всех сил получить максимальную сиюминутную прибыль, не обращая внимания на возможные негативные последствия. Связано это с тем, что победила точка зрения о скором конце нефти как востребованного товара. Причем никаких фактических подтверждений этой концепции, за исключением спада потребления в период пандемии в 2020 году, нет. В результате мы можем лишиться будущих потенциальных доходов и потерять значительную долю рынка, отмечает эксперт.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Тихонов

Львиная доля нефти тратится на производство автомобильного топлива и авиакеросина. В отношении последнего никаких серьезных заменителей пока так и не придумано. Что касается развития электротранспорта, то его перспективы выглядят впечатляющими пока только на бумаге. Рынок электромобилей быстро растет, в 2020 году он увеличился на 5%, но только мало кто вспоминает, что после этого его доля в мире составила всего 4,2%. Даже сохраняя темпы прироста, они не завоюют мир в ближайшее десятилетие. А, например, с учетом подорожания электричества в этом году в основном регионе распространения электрокаров - в Европе, прирост может и замедлиться.

Значительная часть новых крупных месторождений находится на Арктическом шельфе, который при нынешних ценах на нефть относят к бесперспективным проектам

В России же почему-то возобладала точка зрения, что уже к 2035 году нефть будет никому не нужна. Хотя мир неоднороден и помимо богатой Европы, есть еще страны Азии, Латинской Америки, Африки, которые развиваются и совсем не готовы резко переходить на дорогостоящие новомодные энергоресурсы. Хитрые США, на словах поддерживающие "зеленую энергетику", за последние 10 лет нарастили добычу нефти в 10 раз. По всем прогнозам, производство здесь будет расти, но мы предпочитаем отказываться от того, что нам даровано природой, в лучших условиях и в больших объемах, чем в Америке.

Основная проблема последних лет, не позволяющая увеличить добычу нефти в России, - условия сделки ОПЕК+, а в долгосрочном периоде - исчерпание легкодоступной нефти, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Если суммировать то, что было сделано в последние годы в отношении нефтедобычи в России, то это рост налогового бремени. Бытует мнение, что нефтяники получают сверхприбыли, из-за них растут цены на бензин и соответственно дорожают все другие товары. Но только после последней реформы налогообложения отрасли в 2020 году бюджет получит за пять лет 650 млрд рублей. Они не возьмутся из кармана нефтяных магнатов, их изымут из производственного процесса.

В России с нефтью не так хорошо, как с газом. Большинство новых крупных месторождений считаются труднодоступными со сложной геологической структурой. Значительная часть их находится на Арктическом шельфе, который при сегодняшних ценах на нефть относят к бесперспективным проектам. При этом Норвегия, которая громогласно объявляет о конце эры нефти, вкладывает в арктические участки миллиарды долларов, а мы в лучшем случае занимаемся разведкой новых участков. Если тенденция продолжится, у России есть все шансы потом говорить об упущенных возможностях, а такого сценария хотелось бы избежать.