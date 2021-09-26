Договор между КНР и РФ поможет сохранить региональную безопасность

В этом году исполнилось 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. И две страны в июне договорились о продлении договора, ознаменовав углубление китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

Во-первых, с продлением договора всестороннее китайско-российское сотрудничество было поднято на более высокий уровень. Это решение также воплотило в реальность идею "друзья навеки, никогда не станем врагами", еще больше усилив взаимное доверие и расширив взаимовыгодное сотрудничество. Китайско-российское партнерство с акцентом на вечную дружбу и невозможность стать врагами, к счастью, стоит выше различий в идеологиях двух стран. Именно поэтому договор является важной вехой в китайско-российских отношениях.

Во-вторых, принцип неприсоединения и неконфронтации является удачным примером нового типа международных отношений. Он соответствует тенденции к глобализации, многосторонности и справедливым международным отношениям. И продвигает новую модель международных отношений, в основе которой лежат взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество.

И в отличие от Североатлантического альянса (НАТО), этот договор является примером для западных стран, призывающим отказаться от менталитета времен "холодной войны" и конфронтации. Договор также включает в себя координацию действий в предотвращении международных конфликтов, а также принятии политических решений для укрепления сотрудничества в Организации Объединенных Наций, Совете Безопасности ООН и специальных агентствах ООН, а также продвижении Устава ООН и Пяти принципов мирного сосуществования.

В-третьих, договор - это уход от мирового порядка, в котором доминировала одна страна. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией соответствует принципам и нормам международного права, запрещает вмешательство во внутренние дела любого суверенного государства и направлен на поддержание глобального мира и стабильности, а также на содействие сотрудничеству и развитию. Но политика ненацеливания на другие страны и политика неприсоединения не означают, что Китай и Россия не будут реагировать на агрессию третьей страны и не будут сотрудничать с целью положить конец гегемонизму и политике силы в международных отношениях. Договор особенно важен, потому что он не позволит третьей стране заставить Китай и Россию согласиться с односторонними решениями по вопросам глобального значения.

Отношения между Китаем и Россией являются зрелыми, стабильными и прочными

В-четвертых, договор поможет укрепить Шанхайскую организацию сотрудничества и будет способствовать региональному миру и стабильности. То, что Китай и Россия продолжат совместно противостоять угрозам безопасности, означает, что они будут сотрудничать в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и транснациональными преступлениями за пределами своих границ, и ШОС будет играть важную роль в деле обеспечения региональной безопасности.

Следовательно, договор выходит за рамки двусторонних отношений и будет играть ключевую роль в поддержании мира в регионе и во всем мире и укреплении региональной безопасности. Китай и Россия вместе с другими государствами - членами ШОС будут способствовать синергии предложенной Китаем инициативы "Один пояс, один путь" с курсами развития разных стран и построению сообщества единой судьбы человечества.

И в-пятых, договор также пойдет на пользу воссоединению Китая, потому что Россия признает, что существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Россия также поддерживает усилия правительства Китая по воссоединению страны.

Кроме того, Китай и Россия теперь могут лучше координировать свои действия в случае угрозы безопасности, потому что, согласно договору, обе стороны должны немедленно связаться и проконсультироваться друг с другом, если одна из сторон столкнется с угрозой со стороны внешних сил.

Таким образом, договор закладывает прочную основу для развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Во время телефонного разговора 28 июня лидеры двух стран сошлись во мнении, что китайско-российская дружба может лучше служить и защищать интересы двух стран. Это означает, что отношения между Китаем и Россией являются зрелыми, стабильными и прочными и могут выдержать испытание любым вызовом.

Благодаря взаимной поддержке обе стороны могут продвигать справедливость в международных отношениях. В условиях, когда мир сталкивается с многочисленными кризисами, более тесное сотрудничество между Китаем и Россией не только поможет улучшить международные отношения, но и придаст форму отношениям нового типа между крупными странами.