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26.09.2021 17:43
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил, почему российские туристы не летают в космос

Текст: Евгения Думанская

"Роскосмос" выполняет обязательства перед космическими туристами с точностью швейцарских часов, сказал глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Он отметил, что в NASA пытались противиться первому полету на МКС космического туриста Денниса Тито, а "Роскосмос" никогда не чинил никаких препятствий и выполнял все обязательства.

По словам Костенко, программа подготовки непрофессионального участника полета на "Союзе" сокращена до двух-трех месяцев.

С 2001 по 2009 годы по контрактам с компанией Space Adventures Inc. на российский сегмент МКС было выполнено восемь краткосрочных полетов. Россиян среди туристов пока не было, хотя желающие есть, но никто из них оказался не готов надолго оставить свой бизнес. Переговоры с россиянами периодически ведутся.

Как добавил Костенко, среди туристов есть те, кто хочет лететь именно на "Союзе".

"Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведем переговоры, у него вообще позиция - лететь на "Союзе", - цитирует слова специалиста ТАСС.

Экономика Туризм Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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