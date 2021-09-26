Эксперт рассказал, можно ли брать смартфон c собой в баню

Современные люди практически не расстаются со смартфонами. Многие берут с собой гаджеты даже в баню или сауну. Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, рассказал, стоит ли это делать.

"Многие современные смартфоны обладают водозащитой, но баня - это агрессивная среда. Водозащита не подразумевает нахождение устройства в агрессивной среде. Баня, пар - это высокие температуры. Поэтому брать с собой гаджет в баню нежелательно. И может быть так, что герметичность корпуса накроется "медным тазом", поскольку защита от воды не всегда работает. На новом телефоне она гарантированно есть, но если при использовании вы роняли телефон, то могут быть изъяны", - сказал аналитик.

По мнению Муртазина, с нахождением телефона в бане лучше не экспериментировать. "Его рекомендуется оставлять в предбаннике, именно там, где сухой воздух. Где нет высоких температур. Высокие температуры любой электронике противопоказаны. Поэтому в парилку смартфон точно брать не стоит", - объясняет он.

А вот с бассейном ситуация иная. "В бассейн многие берут телефон и это абсолютно нормально", - заключает Муртазин.