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Эротический ситком "Сексуальное просвещение" продлен на 4-й сезон

Новости
    26.09.2021, 17:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Эротическая многосерийная комедия "Сексуальное просвещение" (она же - Половое воспитание", Sex Education) официально продлена на четвертый сезон. В чем, скажем прямо, вообще никто не сомневался.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Релиз третьего сезона, которого из-за пандемии пришлось подождать, состоялся 17 сентября - напомним, собрав эпичные рейтинги.

О продлении было объявлено на прошедшей вчера онлайн-презентации Netflix "Тудум".

Сроки премьеры не обозначены.

"Просвещение / воспитание" выходит с января 2019-го. В центре истории - старшеклассники небольшого английского городка Мурдэйл, открывающие для себя ассортимент сексуальных процессов. То и дело сталкивая с разного рода незадачами.

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