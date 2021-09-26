Эротический ситком "Сексуальное просвещение" продлен на 4-й сезон

Эротическая многосерийная комедия "Сексуальное просвещение" (она же - Половое воспитание", Sex Education) официально продлена на четвертый сезон. В чем, скажем прямо, вообще никто не сомневался.

Релиз третьего сезона, которого из-за пандемии пришлось подождать, состоялся 17 сентября - напомним, собрав эпичные рейтинги.

О продлении было объявлено на прошедшей вчера онлайн-презентации Netflix "Тудум".

Сроки премьеры не обозначены.

Эрик и Джексон здесь, чтобы сообщить новости из Мурдейла: «СЕКСУАЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ» ПРОДЛЯТ НА 4 СЕЗОН. ААААААААА. pic.twitter.com/kB1K3MhS1Y — Netflix Russia (@NetflixRU) September 25, 2021

"Просвещение / воспитание" выходит с января 2019-го. В центре истории - старшеклассники небольшого английского городка Мурдэйл, открывающие для себя ассортимент сексуальных процессов. То и дело сталкивая с разного рода незадачами.