Еврокомиссар спрогнозировал проблемы с газом в Европе до конца зимы

Напряженность с ценами на газ в Европе может продлиться всю зиму считает Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он рассказал, что причин для этого много. В частности, последние шесть недель в Европе не было ветра, что снизило долю электроэнергии из возобновляемых источников, свое влияние оказали связанный с пандемией кризис и закрытие некоторых месторождений, обернувшееся снижением предложения на рынке энергоносителей.

"Я думаю, что эта ситуация с напряженностью в сфере энергетики может продлиться всю зиму", - сказал Бретон в эфире радио RTL.

Летом цены на газ на европейском рынке были все новые рекорды, а в середине сентября был достигнут исторический максимум - в пике цена почти дошла до 970 долларов за тысячу кубометров. Также сообщается о рекордно низких запасах в хранилищах.

Также Бретон назвал ошибочным курс на отказ от атомной энергетики в пользу возобновляемых источников, отметив, что атомные станции останутся в строю еще надолго. Он считает, что будущее энергетики в "миксе" различных источников, включая и атомную составляющую.