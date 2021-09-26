Где в России можно изучать итальянский язык

В министерстве просвещения Российской Федерации прошло первое заседание российско-итальянской рабочей группы по сотрудничеству в области взаимного изучения языков.

Итальянский язык изучается более чем в 100 школах России.

Для 1,5 тысячи школьников это первый иностранный язык, для 10 тысяч учащихся - второй, для 200 человек - третий.

"Перед нами стоит задача - проанализировать уровень знания и изучения русского языка в Италии и итальянского в России в системе образования наших стран и выработать механизмы по углублению данного сотрудничества.

Тем более что современный темп развития российско-итальянского сотрудничества, а также уровень доверия, сложившийся между нашими странами, обеспечивают надежную основу для реализации образовательных инициатив", - отметил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Шатунов на первом заседании российско-итальянской рабочей группы по сотрудничеству в области взаимного изучения языков.

Участники встречи рассмотрели возможность разработки учебно-методических пособий по русскому и итальянскому языкам с учетом страновой специфики, проанализировали формат проведения перекрестных просветительских мероприятий в области образования и перспективы образовательной мобильности студентов двух стран.

Следующее заседание рабочей группы планируется провести в 2022 году.

Справка "РГ"

Российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ предложил два года назад включить итальянский язык в программу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России.

Итальянский, как французский с английским, является самым популярным изучаемым иностранным языком в нашей стране.

Сейчас в формате ЕГЭ можно сдать пять языков: английский, который выбирают большинство выпускников школ, немецкий, французский, испанский и китайский.

Чтобы ввести единый экзамен по итальянскому языку, нужно определить потребности вузов, готовых учитывать итальянский язык в качестве вступительного испытания, наличие специалистов как для разработки контрольных измерительных материалов, так и для проверки экзаменационных работ.

Между тем, в вузах России есть несколько видов программ, в рамках которых изучают итальянский язык, а также литературу (современную и древнюю), историю, географию и экономику Италии.