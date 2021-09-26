Географический диктант пройдет 14 ноября

Всемирная просветительская акция "Географический диктант" начнется 14 ноября. Подать заявку можно вплоть до 5 ноября 2021 года.

У геодиктанта три формы: очные площадки (участники собираются в одном месте) и две формы удаленного участия. Последние отличаются нюансами, онлайн-акция - для удобства любителей географии, разбросанных по миру, у нее более широкие временные границы - с 14.00 14 ноября до 14.00 24 ноября. Дистанционный формат максимально приближен к очному участию. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки очные площадки перейдут "на удаленку".

По традиции президент Русского географического общества Сергей Шойгу лично принимает участие в геодиктанте. Отдает предпочтение очной форме. В прошлые годы писал диктант и в МГУ и в штаб-квартире РГО. На общих основаниях: получал листы с вопросами и за 45 минут на них отвечал. Результат? А диктант пишется на правах анонимности: только ты знаешь, на какие вопросы ответил правильно, а в чем ошибся.

А вот сколько у нас "умников и умниц" и где они сконцентрированы - для "Российской газеты" РГО рассекретило. Без единой ошибки на все вопросы в прошлый раз ответили 528 человек. Думаете, в основном они из Москвы и Питера? А вот и нет. Каждый десятый - с юга: в Краснодарском крае таких 28, в Ставропольском - 25. На третьем месте Московская область, далее идут Свердловская область и Хабаровский край.

За рубежом максимальная концентрация эрудитов на Украине (12 человек), далее - Ангола, Мексика, Бангладеш, Люксембург, Панама и Эфиопия. Диктант в прошлом году охватил полмира: 110 стран, включая Россию. Всего в Диктанте-2020 очно, дистанционно и онлайн участвовали 460 тысяч человек, а вопросы придумали всем миром, самому юному автору 9 лет, самому возрастному - 83 года.

В РФ эрудиты - в Краснодарском и Ставропольском краях. За границей - на Украине, в Анголе и Мексике

Рекорды и изюминки этого года узнаем по завершении диктанта, но об одной акции уже кое-что известно. Тех, кто в прошлые годы ответил на все 40 вопросов без ошибок и может это подтвердить документально, организаторы диктанта просят написать им на почту dictant@rgo.ru. Срок - до 31 октября включительно.

Затевается что-то интересное.