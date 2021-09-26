Глава СВР: Запад изучал влияние на мозг людей электромагнитных волн

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что на Западе во времена СССР проводились исследования влияния электромагнитных волн на человеческий мозг, в том числе потенциала их влияния на поведение людей. Об этом глава СВР рассказал в интервью RT.

Как пояснил руководитель российской спецслужбы, в то время, когда он начинал свою карьеру разведчика в научно-техническом подразделении советской внешней разведки, он интересовался различными направлениями научных исследований. "Знаю, что на Западе в те времена проводились достаточно активные исследования и разработки по воздействию различных электромагнитных волн и колебаний на человеческий мозг", - сказал глава СВР.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, испытывали ли сотрудники СВР симптомы, похожие на так называемый "гаванский синдром" (так западные СМИ называют ряд неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей), Сергей Нарышкин ответил отрицательно. "Испытывали ли сотрудники СВР такое влияние в какой-либо стране - нет", - заявил он.