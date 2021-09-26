Главный эпидемиолог Швеции считает верной стратегию страны по COVID-19

Стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом является верной и помогла пережить первые волны без существенных потерь, считает главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

Власти Швеции отменили почти все ограничения, например, самоизоляцию, упор при этом сделан на личную ответственность граждан. С начала пандемии в Швеции скончались 14,8 тысячи человек, а заболели более 1,15 миллиона. То есть, на миллион жителей приходится 1452 смерти. В соседних странах показатель смертности оказался гораздо ниже, например, в Норвегии он составил 155, а в Дании - 454. Это вызвало критику в адрес шведских властей.

Тегнелл отметил, что потенциал распространения коронавируса оказался выше, чем ожидали власти, однако многие скандинавские страны пострадали гораздо сильнее.

"Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем не плохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе", - сказал он.

Он добавил, что считает вакцинацию единственным способом разумно контролировать распространение, но важно учить жить с болезнью.

"И такую позицию занимают все больше стран, поскольку даже с идеальной вакциной мы можем контролировать, но не искоренить ее", - сказал Тегнелл в беседе с Unherd.