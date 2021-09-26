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26.09.2021 19:07
Рубрика: В мире

Харбин сближает наши страны

Пилотная зона свободной торговли помогает наладить транспортное сообщение и стимулирует торговлю
Текст: Юань Шэнгао
Российская газета - Спецвыпуск № 220(8571)
Создание Харбинского подрайона Китайской (Хэйлунцзян) экспериментальной зоны свободной торговли в провинции Хэйлунцзян подтолкнуло Новый район Харбина (Harbin New Area) к дальнейшему сотрудничеству с Россией.
В Новом районе Харбина находится Харбинский подрайон Китайской (Хэйлунцзян) экспериментальной зоны свободной торговли. Фото: Хоу Цинбинь / для China Daily В Новом районе Харбина находится Харбинский подрайон Китайской (Хэйлунцзян) экспериментальной зоны свободной торговли. Фото: Хоу Цинбинь / для China Daily
В Новом районе Харбина находится Харбинский подрайон Китайской (Хэйлунцзян) экспериментальной зоны свободной торговли. Фото: Хоу Цинбинь / для China Daily

В 2019 году 79,86 квадратного километра территории Нового района Харбина составили Харбинский подрайон зоны свободной торговли провинции Хэйлунцзян.

Фото: iStock
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Играя ключевую роль в сотрудничестве с Россией и Северо-Восточной Азией и являясь национальным логистическим центром, соединяющим страны Евразии, Харбинский подрайон ЗСТ осуществляет международное сотрудничество в науке и технологиях, промышленности, культуре и торговле.

Подрайон ЗСТ добился заметных успехов в международном обмене. По словам официальных лиц, торгово-экономическое сотрудничество с Россией совершило прорыв в развитии. Официальные данные показывают, что в первом полугодии 2021 года импорт и экспорт между подрайоном и Россией достиг 294 миллионов юаней (45,29 миллиона долларов), что на 153,4 процента больше, чем в прошлом году.

Географическое преимущество

Новый район Харбина, создание которого было одобрено Госсоветом в 2015 году, является единственным новым национальным регионом, целиком ориентированным на сотрудничество с Россией. Новая территория площадью 493 квадратных километра охватывает районы Харбина - Сунбэй, Хулань и Пинфан. Здесь находятся такие культурные достопримечательности, как Большой театр Харбина, Остров Солнца и Мировой фестиваль льда и снега в Харбине (Harbin Ice-Snow World).

Промышленный парк

После получения разрешения на присоединение к Зоне свободной торговли провинции Хэйлунцзян подрайон Харбина активизировал свои усилия в строительстве промышленных парков и привлечении бизнеса. Он сотрудничал с застройщиком China Vanke в строительстве китайско-российского индустриального парка, который, по словам представителя Харбина, принесет пользу предприятиям двух стран.

Парк является примером того, как Китай развивает информационную индустрию на внешнем рынке

Строительство китайско-российского индустриального парка с инвестициями в 20 миллиардов юаней было начато в феврале и должно быть завершено в ближайшие три - пять лет. Парк станет комплексным центром сотрудничества с Россией в сфере финансов, производственных мощностей, приграничной торговли, культурных обменов и научно-технических инноваций.

Планируемая площадь застройки составляет 1,5 миллиона квадратных метров. В парке есть демонстрационная зона для промышленности, промышленно-экономический пояс и четыре центра международного сотрудничества в сфере производственных мощностей, финансовых и торговых штаб-квартир, культурных и художественных обменов, а также научных инноваций и развития.

Фото: Сюй Юй / Синьхуа
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По заявлению руководства парка, он предоставляет предприятиям льготные условия. Компаниям, зарегистрировавшимся и расположившимся в парке в 2020 и 2021 годах, бесплатно предоставляются производственные площадки, офисы и помещение для общественного питания на срок от одного до трех лет.

А компаниям, которые открылись в парке в 2021-2023 годах, он будет продавать свою недвижимость по себестоимости. Сотрудникам предприятий также предоставляются скидки при покупке жилья.

Парк предоставляет отдельные здания и целую цепочку услуг, начиная от продажи продуктов, логистики и финансовых услуг до юридических услуг.

По словам местных властей, парк является примером того, как Китай развивает информационную индустрию на внешнем рынке, и является основной стратегией провинции Хэйлунцзян по расширению сотрудничества с Россией в области торговли и технологий.

После завершения строительства парк будет сотрудничать со своим аналогом - индустриальным парком в Москве, что принесет пользу предприятиям обеих стран.

На северном берегу реки Сунхуацзян (Сунгари) расположен Остров Солнца - одна из главных туристических достопримечательностей Харбина. Фото: Предоставлено для China Daily

Помимо парка застройщик China Vanke сотрудничал с Golden Brick Capital Management для инвестирования в российско-китайский индустриальный парк в Москве. Это единственный промышленный парк в российской столице с китайскими инвестициями.

Индустриальные парки помогут упростить производственные цепочки между двумя странами и будут способствовать сотрудничеству в области производственных мощностей. Ожидается, что после строительства парк в Москве принесет доход в размере 18 миллиардов юаней и обеспечит около 50 тысяч рабочих мест.

Новые маршруты

В мае этого года грузовой самолет с 32 тоннами товаров общего назначения, механическим и электрическим оборудованием, вылетел из Харбинского международного аэропорта Тайпин в Москву. Это ознаменовало официальное открытие первого прямого грузового авиамаршрута из Харбина в Москву, сообщает Харбинское торговое бюро.

Фото: iStock
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Ожидается, что к концу этого года будет выполнено 150 таких рейсов, что позволит удовлетворить потребности в доставке многих товаров в рамках различных торговых моделей, включая трансграничную электронную торговлю и общую торговлю.

К концу 2020 года из Харбина было выполнено 750 грузовых рейсов общим весом 16 888 тонн в другие города России.

По словам представителей местных властей, запуск маршрута рассматривается как важная мера, поскольку правительство города Харбина стремится наладить тесное китайско-российское торговое сотрудничество. Город продолжит создание трансграничной логистической системы с использованием авиации, железных дорог и автомагистралей, которая будет ориентирована на Россию и Северо-Восточную Азию, а также на Европу и Северную Америку.

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