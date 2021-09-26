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26.09.2021 13:26
Рубрика: Общество

Инфекционист предупредил о новых свойствах коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Коронавирус научился маскироваться под обычные респираторные заболевания, в результате люди стали поздно обращаться за медицинской помощью. Об этом в эфире НТВ рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Раньше мы понимали, когда поднялась температура, пропало обоняние, появился кашель - то это может быть коронавирус, поэтому сразу начинали лечение. Теперь вирус научился обходить иммунные барьеры", - сказал он.

Так, в числе его новых признаков теперь может быть, например, обычный насморк или расстройство желудка, которое некоторые принимают за отравление.

По словам врача, вирус видоизменился настолько, что скрыл наши интуитивные способности от него защищаться. Он научился маскироваться от наших антител, специфического иммунного ответа, и может обманывать наш организм около семи дней. Все это время люди не обращают на него внимания и не лечатся правильно. К врачу обращаются уже, когда им становится совсем плохо, появляется одышка и нужна госпитализация.

Тимаков посоветовал быть бдительными и при первых признаках недомогания сдать тест на коронавирус, а в случае положительного результата - срочно начинать противовирусную терапию.

"Если в первые три-пять дней лечение не начато, далее оно уже будет неэффективным, начинаются осложнения", - сказал он.

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